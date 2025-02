Borussia Dortmund vernietigt Union Berlin dankzij geweldige prestaties Guirassy en Gross

Borussia Dortmund had zaterdag geen kind aan FC Union Berlin. De ploeg van trainer Niko Kovac won in het eigen Signal Iduna Park met liefst 6-0 van de hoofdstedelingen. Serhou Guirassy maakte vier goals, waarvan hij er drie in slechts zeven minuten tijd liet noteren. Pascal Gross greep eveneens een absolute hoofdrol, met vier assists. Dortmund stijgt naar plek tien en is nu vijf punten verwijderd van Europees voetbal. Union is terug te vinden op plek dertien.

Halverwege de eerste helft kwam Dortmund op bijzonder gelukkige wijze op voorsprong. Een harde voorzet van de mee opgekomen rechtsback Julian Ryerson werd dusdanig van richting veranderd door Diogo Leite, dat doelman Fredrik Rønnow volstrekt kansloos was: 1-0.

Vijf minuten voor rust had Guirassy zijn eerste te pakken. Gross zag de ruimte bij de tweede paal en bediende Guirassy met een perfecte voorzet. De superspits stelde niet teleur en kopte raak in de korte hoek: 2-0.

Een kwartier voor tijd gooide Dortmund het duel definitief in het slot. Gross gaf mee op Guirassy, die opendraaide en Rønnow andermaal kansloos liet, ditmaal met een verwoestende uithaal in de korte hoek: 3-0.

Het werd ook nog 4-0 voor Dortmund. Carney Chukwuemeka sneed door de linies van Union heen en legde op precies het juiste moment af op Maximilian Beier. De Duitser haalde de bal twee keer onder zijn voet door, alvorens hij breed tikte op Guirassy. Het scheelde millimeters, maar de spits stond geen buitenspel en dus telde de treffer.

Daar bleef het niet bij voor de afgelopen zomer van VfB Stuttgart overgekomen torjäger. Een aanval leek in eerste instantie te stranden, maar Dortmund behield het balbezit. Gross gaf scherp voor en zag Guirassy vlak voor het doel binnenkoppen: 5-0. Vier goals voor Guirassy, drie assists voor Gross. Guirassy kreeg direct na zijn vierde treffer een applauswissel van Kovac.

Gross kreeg een minuut voor het einde van de reguliere speeltijd ook nog zijn vierde assist te pakken. Een geweldige voorzet van de middenvelder vloog over alle verdedigers van Union heen en vond het hoofd van Beier, die bij de tweede paal via de binnenkant van de paal binnenkopte: 6-0.