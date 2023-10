Borussia Dortmund toont veerkracht maar weet niet te winnen in Frankfurt

Zondag, 29 oktober 2023 om 17:33 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:39

Borussia Dortmund heeft duur puntenverlies geleden in de Bundesliga. De ploeg van trainer Edin Terzic kon op bezoek bij Eintracht Frankfurt een 2-0 én 3-2 achterstand slechts deels goedmaken: 3-3. Door het gelijkspel blijft Dortmund steken op plek vier en laat het na over VfB Stuttgart heen te klimmen. Frankfurt staat zevende.

Aan de kant van Frankfurt kreeg Philipp Max een basisplaats, terwijl een andere ex-PSV'er, Mario Götze, zou invallen. Bij Dortmund verscheen Donyell Malen aan de aftrap. Een handsbal van Marius Wolf in zijn eigen zestien betekende dat Frankfurt al in de achtste minuut een strafschop mocht nemen. Omar Marmoush pakte zijn verantwoordelijkheid en verschalkte Gregor Kobel: 1-0.

De spits was halverwege de eerste helft ook goed voor de tweede treffer van de middag. Marmoush tikte een rebound binnen, nadat Kobel vlak daarvoor nog tot tweemaal toe redding bracht op pogingen van Buta. De volgende domper voor Dortmund volgde al snel, toen bleek dat Kobel gewisseld moest worden. Hij werd vervangen door Alexander Meyer.

Vlak voor rust claimde Frankfurt een strafschop na een vermeende overtreding op Marmoush in de zestien. Scheidsrechter Robert Schröder ging naar het scherm, maar kwam tot de conclusie dat er van een strafschop geen sprake was. Vlak nadat Farès Chaïbi naliet om de 3-0 tegen de touwen te schieten, kreeg Frankfurt een volgende domper te verwerken. In de blessuretijd van de eerste helft maakt Marcel Sabitzer er 2-1 van, nadat hij de bal op een presenteerblaadje kreeg van Niclas Füllkrug.

Dortmund trok het goede gevoel door en kwam tien minuten na rust op gelijke hoogte. Een voorzet van Wolf haalde in eerste instantie niets uit, maar omdat de bal slecht werd weggewerkt belandde die perfect voor de voeten van Youssoufa Moukoko. De Duits international dacht niet na en haalde succesvol de trekker over: 2-2.

De 2-3 leek in de maak, maar Dortmund kwam van een koude kermis thuis. Vlak nadat Marco Reus zijn poging gestrand zag worden door een verdediger, was het twintig minuten voor tijd raak aan de andere kant. Een strakke pass van Ellyes Skhiri kwam perfect voor Chaïbi in de zestien terecht. De Algerijn ontdeed zich van zijn directe tegenstander en schoof in de verre hoek binnen: 3-2.

Daarmee was de eindstand nog niet bereikt. Dortmund ging op jacht naar de gelijkmaker en die zou er ook komen. Karim Adeyemi had aan de linkerkant een perfecte voorzet in huis op Julian Brandt, die van dichtbij binnentikte. Inclusief blessuretijd had Dortmund nog een kwartier om de winnende treffer te forceren. Die viel echter niet, waardoor puntenverlies voor die Schwarzgelben een feit werd.