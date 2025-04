Borussia Dortmund-speler met meer dan 250 wedstrijden voor de club lijkt bezig aan laatste weken in het geel

Julian Brandt vertrekt mogelijk deze zomer bij Borussia Dortmund, zo meldt Florian Plettenberg van Sky Sports Deutschland. De aanvallende middenvelder wordt nauwlettend in de gaten gehouden door Werder Bremen. Een transfer is echter niet gemakkelijk, aangezien Brandt een van de grootverdieners is bij die Schwarzgelben.

De 28-jarige Brandt is geboren in Bremen en heeft daarom altijd een band gehouden met de club. In een interview van twee jaar terug met de Duitse tak van Sport1 gaf hij aan dat hij een periode bij Werder Bremen wel zag zitten.

Brandt kwam dit seizoen al 41 keer in actie voor Borussia Dortmund. Tijdens deze optredens maakte hij vier doelpunten en gaf hij elf assists. Van zijn 26 Bundesliga-wedstrijden begon hij er 24 in de basis. De Duitser heeft nog een contract tot de zomer van 2026.

Ondanks de vele minuten die hij maakt, zou Borussia Dortmund willen luisteren naar aanbiedingen voor Brandt. Hierdoor is de speler zelf ook al, samen met zijn vader die ook zijn zaakwaarnemer is, aan het kijken naar mogelijke opties voor volgend seizoen.

Brandt verdient momenteel 8 tot 9 miljoen euro per jaar in Dortmund. Dit is voor de nummer acht van de Bundesliga Bremen niet te betalen en hierdoor zal de Duitser dus water bij de wijn moeten doen. Dit zou dan ook het grootste pijnpunt zijn voor een deal.

Brandt begon zijn carrière in de jeugd van VfL Wolfsburg. Hier maakte hij echter niet zijn debuut in het betaald voetbal, want in de winter van 2014 maakte hij de overstap naar Bayer Leverkusen. Voor deze club speelde hij in totaal 215 wedstrijden over een tijdspanne van 5 en een half jaar.

In de zomer van 2019 maakte hij een transfer van 25 miljoen euro naar Dortmund. Sindsdien speelde hij al 257 wedstrijden voor de club. In deze tijd won hij een DFB-Pokal en een Supercup. Ook speelde de middenvelder 48 interlands voor Duitsland.