Borussia Dortmund onder vuur na samenwerking met wapenfabrikant

Borussia Dortmund heeft in Duitsland de nodige stof laten opwaaien. De Champions League-finalist sloot onlangs een sponsordeal met wapenfabrikant Rheinmetall, maar deze samenwerking is niet goed gevallen bij de oosterburen.

Afgelopen woensdag liet Borussia Dortmund op de officiële kanalen weten in zee te gaan met wapenproducent Rheinmetall. Het logo van de in Düsseldorf gevestigde fabrikant zal te zien zijn op de reclameborden langs het veld van het Signal Iduna Park.

Het is een behoorlijk lucratieve overeenkomst. De fabrikant is voor drie jaar verbonden aan de West-Duitse club en gaat jaarlijks tussen de zeven en negen miljoen betalen voor het sponsorschap.

Borussia Dortmund-CEO Hans-Joachim Watzke sprak bij de bekendmaking over ‘het nieuwe normaal’. “Veiligheid en defensie zijn fundamentele hoekstenen van onze democratie. Daarom vinden wij het de juiste beslissing om heel intensief na te denken over hoe we deze hoekstenen beschermen. Vooral vandaag de dag, nu we elke dag zien hoe de vrijheid in Europa verdedigd moet worden”, doelt Watzke op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. “We moeten omgaan met dit nieuwe normaal”.

De achterban en de Evangelische Kerk in Duitsland (EKB) zijn bepaald niet zo enthousiast over de nieuwe samenwerking van de achtvoudig Bundesliga-kampioen. In een verklaring uit de EKB zijn onvrede:

“Het is één ding om Oekraïne te steunen tegen de Russische agressie, die in strijd is met het internationaal recht, en om de defensiecapaciteit van Europa te versterken. Maar het is iets heel anders om wapenbedrijven te promoten en oorlogen en wapens te ‘normaliseren’. Militiar geweld en wapens kunnen alleen een laatste redmiddel zijn om erger geweld te beperken. Ze zijn niet ‘normaal’ en mogen dat ook nooit worden.”

Het bericht op social media viel ook niet in goede aarde bij de achterban. Op X reageren supporters van BVB onder andere dat de club zich diep moet schamen, dat ze in zee gaan met ‘bloedgeld’ en trekken bepaalde supporters hun liefde voor de club voor het eerst ten twijfel.

De officiële supportersvereniging is eveneens niet bijster enthousiast over de deal. “Vertegenwoordigers van de fans hebben bij het clubmanagement hun algemene bezorgdheid geuit over de explosieve aard van het partnerschap en de communicatie hierover, evenals twijfels over de verenigbaarheid met de waarden van Borussia Dortmund."

