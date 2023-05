Borussia Dortmund met Malen en Haller in de basis op jacht naar de landstitel

Zaterdag, 27 mei 2023 om 14:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:48

Edin Terzic heeft de opstelling van Borussia Dortmund voor de kampioenswedstrijd tegen 1. FSV Mainz 05 bekendgemaakt. Donyell Malen en Sébastian Haller staan in de basis bij die Borussen. Jude Bellingham en Marco Reus zitten op de bank in het Signal Iduna Park. De wedstrijd begint om 15.30 uur en is te zien op Viaplay.

Het doel wordt zoals gewoonlijk verdedigd door Gregor Kobel, die voor hem een viermansdefensie ziet geposteerd. Marius Wolf, Niklas Süle, Mats Hummels en Julian Ryerson moeten de aanval van Mainz afstoppen. Malen moet voor het gevaar zorgen vanaf de rechtervleugel. De ex-PSV’er is aan een uitstekende fase bezig met Dortmund en werd in april uitgeroepen tot Speler van de Maand in de Bundesliga. Emre Can en Raphaël Guerreiro zorgen voor de balans op het middenveld. Julian Brandt is de meest vooruitgeschoven pion. Karim Adeyemi moet Haller samen met Malen van aanvoer voorzien.

De vrij ongelooflijke gelijke spelen van Dortmund bij VfB Stuttgart (2-2) en VfL Bochum (0-0) leken de club de das om te doen in de strijd om de landstitel. BVB gaf echter niet op en zag tot zijn grote vreugde dat Bayern München vorige week verloor van RB Leipzig (1-3). Dortmund heeft zodoende aan een zege genoeg om zich voor het eerst sinds 2012 de beste van Duitsland te mogen noemen. Jamie Bynoe-Gittens (schouder) en Thomas Meunier (spier) moeten geblesseerd verstek laten gaan. Daartegenover staat de terugkeer van sterspeler Jude Bellingham, die vorige week het met 0-3 gewonnen duel bij Augsburg nog moest missen wegens een kniekwetsuur. Dortmund won zijn laatste elf thuiswedstrijden in de Bundesliga.

Groot voordeel voor Dortmund is het feit dat Mainz nergens meer om speelt. De ploeg van trainer Bo Svensson leek na een ongeslagen reeks van tien wedstrijden hard op weg naar Europees voetbal, maar verloor zijn laatste vier duels. Die Nullfünfer zijn daardoor terug te vinden op plek negen, waar ze hoogstwaarschijnlijk ook gaan eindigen. Mainz moet het in het Signal Iduna Park stellen zonder aanvaller Ludovic Ajorque, doordat hij vorige week tijdens de 1-4 nederlaag tegen VfB Stuttgart in minuut 95 een fatale gele kaart pakte. Daarentegen keert verdediger Andreas Hanche-Olsen juist terug van een schorsing. Eerder dit seizoen besliste Dortmund-invaller Giovanni Reyna de onderlinge ontmoeting in minuut 93: 1-2.

Opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Süle, Hummels, Ryerson; Malen, Can, Brandt, Guerreiro, Adeyemi; Haller.

Opstelling 1. FSV Mainz 05: Dahmen; Hanche-Olsen, Bell, Fernandes; Caci, Barreiro Martins, Kohr, Martin; Stach, Lee, Onisiwo.