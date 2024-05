Borussia Dortmund maakt van peperdure PSG-aanvaller prioriteit nummer één

Borussia Dortmund wil zich komende zomer gaan versterken met Randal Kolo Muani, zo schrijft L'Équipe donderdagochtend. De komst van de spits realiseren zal echter niet eenvoudig zijn, zo waarschuwt de Franse krant.

Dat heeft alles te maken met het financiële plaatje dat komt kijken bij het bekostigen van de spits. Paris Saint-Germain nam de 1,87 meter lange aanvalsleider afgelopen seizoen voor een duizelingwekkende 95 miljoen euro over van Eintracht Frankfurt.

Samen met Gonçalo Ramos gaf hij vorm aan de nieuwe voorhoede van les Parisiens. In totaal kwam Kolo Muani dit seizoen in 39 wedstrijden in actie voor de ploeg van Luis Enrique.

Daarin was de 25-jarige spits goed voor negen doelpunten en zes assists. Het is onbekend hoe PSG staat tegenover een eventuele verkoop van Kolo Muani, maar vermoedelijk zal het een behoorlijk deel van de aankoopprijs terug willen verdienen.

De Franse kampioen zal volgend seizoen de nodige mutaties ondergaan in zijn selectiebestand en zeker in de voorhoede. Zo gaat Kylian Mbappé de Franse hoofdstad aan het einde van het seizoen verlaten.

Hoogstwaarschijnlijk vertrekt de steraanvaller in de zomer naar Real Madrid. Naast Kolo Muani en Ramos heeft PSG voorin ook nog de beschikking over onder meer Bradley Barcola, terwijl het ook op zoek gaat naar een steraanvaller om Mbappé op te volgen. Zo lijkt een vertrek van Kolo Muani niet helemaal uitgesloten.

