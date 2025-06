Borussia Dortmund komt 15 miljoen euro tekort met bod op Jobe Bellingham

Borussia Dortmund aast op de handtekening van Jobe Bellingham, de broer van Real Madrid-ster Jude Bellingham. De Duitse grootmacht zag een eerste bod van 25 miljoen euro op de middenvelder van Sunderland, gepromoveerd naar de Premier League, zien worden afgewezen.

Sky Deutschland verzekert echter dat Dortmund niet opgeeft en spoedig een verbeterd bod naar Sunderland stuurt. BVB zou met Jobe Bellingham al tot een akkoord zijn gekomen over een vijfjarig contract.

Volgens diverse media in Engeland is Dortmund bereid om maximaal 30 miljoen euro te betalen. Sunderland houdt naar verluidt vast aan de ontsnappingsclausule van 40 miljoen euro in het doorlopende contract van de negentienjarige middenvelder.

Dortmund hoopt vóór dinsdag zaken te kunnen doen met Sunderland. Op die manier kan de jongste telg van de Bellingham-familie nog worden ingeschreven voor het WK voor clubteams dat op 15 juni begint.

Jobe Bellingham is door bondscoach Lee Carsley opgenomen in de EK-selectie van Jong Engeland. De middenvelder van Sunderland staat op vier jeugdinterlands sinds zijn debuut in november vorig jaar.

Met de mogelijke komst van Jobe Bellingham zou Borussia Dortmund opnieuw een opvallende transfer afronden in de lijn van hun succesvolle jeugdbeleid. De club haalde eerder zijn broer Jude binnen, die in Duitsland uitgroeide tot een wereldster voordat hij voor meer dan honderd miljoen euro naar Real Madrid vertrok.

Dortmund hoopt nu met Jobe een vergelijkbaar traject in gang te zetten. De jonge middenvelder zat regelmatig op de tribune in het Signal Iduna Park toen zijn broer nog in Dortmund speelde.