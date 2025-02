Borussia Dortmund kegelt Sporting Portugal ondanks vele gemiste kansen uit Champions League

Borussia Dortmund heeft zich ten koste van Sporting Portugal geplaatst voor de achtste finale van de Champions League. Na de 0-3 zege in Lissabon vorige week was een 0-0 gelijkspel in het Signal Iduna Park meer dan voldoende voor de ploeg van trainer Niko Kovac. Dortmund neemt het in de achtste finale op tegen Aston Villa of Lille OSC. De loting vindt vrijdagmiddag plaats.

Het eerste serieuze gevaar van Dortmund kwam van de voet van Marcel Sabitzer. De Oostenrijker haalde venijnig uit richting de verre hoek, waar doelman Rui Silva net op tijd bij zat. Een eerdere poging van de middenvelder vloog nog hoog de Gelbe Wand in.

Sporting, waar Viktor Gyökeres uit voorzorg ontbrak, speelde als een ploeg zonder enkele overtuiging dat kwalificatie nog mogelijk was. Het leidde tot een eenzijdige en matige wedstrijd. Een van de spaarzame hoogtepunten in de eerste helft kwam op naam van Serhou Guirassy, wiens schot richting de korte hoek knap gepakt werd door Silva.

In de blessuretijd van de eerste helft kwam er nog één semi-grote mogelijkheid op een treffer. Karim Adeyemi zag zijn voorzet gekraakt worden, waarop hij besloot Sabitzer aan te spelen. De middenvelder loste een gevaarlijk schot, dat nipt over het doel van Silva vloog.

In het eerste kwartier na rust viel er plotseling een hele hoop te beleven. Adeyemi speelde daarin een absolute hoofdrol. De vleugelspeler probeerde het met een vlammende poging, die uit de hoek werd getikt door Silva. De Portugees verkeerde in topvorm en wist ook een schot van Daniel Svensson – die tot schieten kwam na een fraai overstapje van Adeyemi – te keren.

Niet veel later kreeg Dortmund zijn veruit grootste kans van de wedstrijd. Adeyemi was sneller bij de bal dan Silva, die de Duitser onderuithaalde. Arbiter Davide Massa floot voor een strafschop, waar Guirassy zich over ontfermde. De spits uit Guinee koos voor de linkeronderhoek, maar dat deed Silva ook. De goalie had de bal klemvast en zorgde er zo voor dat het 0-0 bleef.

Sporting kwam twintig minuten voor tijd opnieuw bijzonder goed weg. Een heerlijk steekpassje van Pascal Gross was precies op maat voor invaller Giovanni Reyna, die van dichtbij tegen de paal schoot. De ene keer dat de bal wel in het net belandde, na een kopbal van Emre Can, bleek er sprake van buitenspel te zijn.