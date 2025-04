Borussia Dortmund heeft aan geweldige fase voor rust genoeg voor cruciale driepunter

Borussia Dortmund doet nog altijd volop mee in de strijd om een Europees ticket. Dankzij een 3-2 zege op Borussia Mönchengladbach klimt de ploeg van Niko Kovac naar de zevende plaats, op slechts twee punten van de eerste mogelijkheid op Europees voetbal. Gladbach is met één punt minder dan Dortmund ondanks de nederlaag ook nog kansrijk. Dortmund maakte het verschil aan het einde van de eerste helft, waarin het in een tijdsbestek van nog geen tien minuten driemaal scoorde.

Ko Itakura, die afgelopen zomer in de nadrukkelijke belangstelling stond van PSV, maakte op schitterende wijze de openingstreffer in het Signal Iduna Park. De Japanse centrumverdedigers zette een dribbel in, kreeg de bal terug van Kevin Stöger, zoefde langs de Dortmund-defensie en schoot overtuigend binnen: 0-1.

Gladbach was hard op weg naar een 0-1 ruststand, maar zou de kleedkamers opzoeken met een 3-1 achterstand. In de 41ste minuut maakte Serhou Guirassy de gelijkmaker. De goaltjesdief kreeg een paar centimeter teveel van Gladbach en roste de voorzet van Pascal Gross keihard binnen: 1-1.

Félix Nmecha bezorgde Dortmund vervolgens de voorsprong en opnieuw stond een voorzet vanaf rechts aan de basis van de goal. De middenvelder kreeg de bal perfect op maat van Karim Adeyemi en vond de linkeronderhoek: 2-1.

Dortmund had het opeens ontzettend te pakken en wist in minuut 45+5 zelfs de 3-1 aan te tekenen. Gladbach-goalie Jonas Omlin keerde de eerste inzet, van Guirassy, maar had geen antwoord op de kopbal van Svensson.

Vlak na rust bracht Stöger de spanning terug uit een strafschop, die werd toegekend na een overtreding op Tim Kleindienst. Dortmund hield echter stand en boekt zo een cruciale overwinning met het oog op Europees voetbal.