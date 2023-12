‘Borussia Dortmund en Liverpool strijden om Nederlandse aanvaller van Benfica’

Schiedammer Kyanno Lorenzo Silva (18) staat in de belangstelling van Atalanta, Borussia Dortmund en Liverpool, zo melden diverse Engelse en Portugese media donderdag. De vleugelspits, jeugdinternational van Nederland Onder 19, beschikt bij zijn huidige werkgever Benfica over een aflopend contract.

Door zijn naderende transfervrije status is Silva een interessante aanvaller voor diverse Europese topclubs. Onder meer BBC meldt dat the Reds toenadering zoeken bij het management van Silva, die voor zowel Nederland als Portugal zou kunnen spelen.

Omdat het contract van Silva in de zomer van 2024 afloopt, zou hij al voor enkele tonnen op te pikken zijn bij Benfica. Dit seizoen speelt de rechtsbuiten zijn wedstrijden voor Benfica Onder 23. Ook deed Silva drie duels mee in de groepsfase van de UEFA Youth League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Silva begon zijn carrière bij SVV Schiedam, waarna hij ook voor Sportclub Feyenoord speelde. Bij de amateurtak van de Rotterdamse landskampioen werd Silva gescout door Sparta Rotterdam, waar hij tussen 2017 en 2021 in de jeugdopleiding speelde.

In de zomer van 2021 kreeg Silva de kans om voor Benfica te spelen. De Schiedammer met Portugese roots ondertekende een contract voor drie seizoenen, dat komende zomer dus afloopt. Het is momenteel nog onbekend of de Portugese recordkampioen inzet op een langer verblijf van Silva.

Silva werd tijdens de afgelopen interlandperiode opgeroepen voor Nederland Onder 19. Hij is een van de vier spelers in de selectie van trainer Mischa Visser die in het buitenland actief is. Ook aanvoerder Dean Huijsen (Juventus), Ezechiel Banzuzi (OH Leuven) en Julian Rijkhoff (Borussia Dortmund) verdienen hun brood in het buitenland.

Wanneer Silva besluit om voor het eveneens geïnteresseerde Dortmund te kiezen, kan hij ook in clubverband gaan spelen met Rijkhoff. De veelscorende spits staat te boek als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van BVB. Rijkhoff ligt nog tot medio 2026 vast in het Signal Iduna Park en kan mogelijk dus op korte termijn een Nederlander verwelkomen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties