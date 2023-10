Borussia Dortmund en AC Milan komen ondanks grote kansen niet tot scoren

Woensdag, 4 oktober 2023 om 23:06 ‚ÄĘ Jonathan van Haaster ‚ÄĘ Laatste update: 23:20

Borussia Dortmund en AC Milan hebben woensdagavond met 0-0 gelijkgespeeld. De Duitsers waren in de eerste helft de bovenliggende partij, maar onder meer Donyell Malen had het vizier niet op scherp staan. Na de onderbreking nam Milan de regie in handen, maar ook de Italianen wisten het net ondanks enkele goede kansen niet te vinden. Dortmund staat onderaan in Groep F met 1 punt en ziet Milan (2), Paris Saint-Germain (3) en Newcastle United (4) boven zich staan.

Malen kreeg een basisplaats aan de kant van Dortmund. Hij stond net als Marco Reus en Julian Brandt achter spits Niclas F√ľllkrug. S√©bastien Haller moest het doen met een reserverol. Salih √Ėzcan trad aan als vervanger van de geblesseerde Marcel Sabitzer. Bij Milan had trainer Stefano Pioli een basisplaats in huis voor Tijjani Reijnders, die met Tommaso Pobega en Yunus Musah op het middenveld stond. Spits Olivier Giroud werd geflankeerd door Christian Pulisic (rechts) en Rafael Le√£o (links).

Dortmund was in de eerste helft veruit de bovenliggende partij. De Duitsers cre√ęerden dan vele kansen. De eerste serieuze mogelijkheid kwam op naam van Malen. De Oranje-international schoot na vijf minuten spelen van dichtbij met links naast. Milan probeerde via met name Rafael Le√£o toe te slaan via de counter, maar veel meer dan een gele kaart voor Nico Schlotterbeck leverde dat niet op.

Ook Reijnders kreeg even later geel te zien, nadat hij Reus licht vasthield. Aan de andere kant kwam Malen opnieuw dicht bij een treffer. De aanvaller ontdeed zich met een fraaie voetbeweging van zijn directe tegenstander en vuurde vanaf een meter of achttien richting doel. Zijn harde inzet vloog net naast het doel van Mike Maignan. De Franse goalie moest even later in actie komen op een inzet van Mats Hummels.

Nadat Julian Brandt zijn omhaal over zag gaan, liet ook Milan zich gelden. Uit een hoekschop kreeg Giroud van dichtbij een grote kans. De ervaren Fransman schoot echter over. De opleving van Milan bleek van korte duur, daar Dortmund vlak daarna weer gevaarlijk werd. Ramy Bensebaini zag zijn poging echter gekeerd worden door Maignan. Opnieuw Bensebaini kwam dicht bij de 1-0. Van dichtbij wist de Milan-defensie echter ternauwernood redding te brengen.

Na rust kwam de eerste grote kans op naam van Pulisic. De Amerikaan schoot recht op Gregor Kobel, terwijl de betere optie leek om af te leggen op een ploeggenoot. Malick Thiaw kreeg niet veel later een kopkans, die verkeken ging door de onzuivere inzet van de Duitser. Milan kwam in de tweede helft beter voor de dag, terwijl Dortmund zijn niveau van de eerste helft niet meer aantikte.

Milan rook bloed en ging op jacht naar de zege in het Signal Iduna Park. Zo trok Samuel Chukwueze naar voren en zag hij zijn schot naast gaan. De Nigeriaan kreeg vijf minuten voor tijd een nog grotere mogelijkheid. Uit een counter schoot hij van dichtbij op Kobel, die zag dat de rebound niet aan Reijnders besteed was. De voormalig AZ'er schoot vanaf randje zestien naast en moet zodoende nog altijd wachten op zijn eerste treffer in Milanese dienst. Het bleek het laatste gevaar van de wedstrijd te zijn.