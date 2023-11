Borussia Dortmund deelt opnieuw een mokerslag uit aan Newcastle United

Dinsdag, 7 november 2023 om 20:36 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:39

Borussia Dortmund heeft andermaal uitstekende zaken gedaan in Groep F van de Champions League. Die Schwarzgelben wonnen vorige week al van Newcastle United (0-1) en deden dat dinsdagavond opnieuw: 2-0. Na een evenwichtige wedstrijden bleken treffers van Niclas Füllkrug en Julian Brandt doorslaggevend. Dortmund leidt de groep nu met zeven punten uit vier duels, terwijl Newcastle drie punten minder heeft. Paris Saint-Germain (zes punten) en AC Milan (twee punten) spelen later op de avond nog tegen elkaar.

Aan de kant van Dortmund moest trainer Edin Terzic het net als in de afgelopen weken doen zonder de geblesseerde Emre Can. Het centrale middenveld bestond uit Marcel Sabitzer en Salih Özcan, die Karim Adeyemi, Felix Nmecha en Brandt voor zich zagen. Füllkrug was de aangewezen spits. Donyell Malen was slechts reserve en zou ook niet invallen. Bij Newcastle was Sven Botman er nog niet bij, net als onder meer Harvey Barnes, Dan Burn en Alexander Isak. Valentino Livramento en Joelinton moesten spits Callum Wilson van bruikbare ballen voorzien. Aan Bruno Guimarães de taak om vanuit het middenveld voor creativiteit te zorgen.

In de openingsfase keken beide ploegen de kat uit de boom. Met name Dortmund had de bal in zijn bezit en begon langzaam maar zeker de aanval te zoeken. Het eerste schot kwam dan ook van de thuisploeg. Na een vlotte combinatie belandde de bal via Brandt bij Füllkrug, die vanaf randje zestien op de vuisten van Nick Pope schoot. Enkele minuten later kreeg ook Karim Adeyemi een aardige schietkans. Na goed doorzetten van Marcel Sabitzer moest ook Adeyemi zijn meerdere erkennen in Pope.

Dortmund kon de goede fase niet doorzetten en zakte wat terug, terwijl Newcastle wat meer uit zijn schulp kroop. Uit een van de gevaarlijke diepteballen verdiende Newcastle een hoekschop, waaruit de Engelsen zeer gevaarlijk werden. Na enkele korte passes zette Kieran Trippier scherp voor, maar geen van zijn ploeggenoten was scherp genoeg om binnen te tikken.

Uit de eerstvolgende aanval was het raak voor Dortmund. Sabitzer zette de treffer op, door na een uitstekend hakje ook prima voor te geven op Füllkrug. De spits reageerde scherp en schoot van dichtbij met links raak: 1-0. Het spelbeeld veranderde daarna niet veel. Dortmund genoot de bal, Newcastle zocht de gaten. De uitstekend spelende Sabitzer kreeg zelf de kans om de voorsprong te verdubbelen. Vanaf randje zestien schoot hij een meter over het doel. Het laatste moment van de eerste helft was voor Newcastle. Kobel had echter een antwoord in huis op een kopbal van Joelinton.

Dortmund op voorsprong, Newcastle kan aan de bak! ?? Niclas Füllkrug met zijn allereerste Champions League-treffer: 1-0 ??#ZiggoSport #UCL #DORNEW pic.twitter.com/aHRYp7K6uM — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 7, 2023

Newcastle moest in de aanval en toonde direct na rust zijn aanvallende intenties. Livramento was ontsnapt aan de rechterkant en zette scherp voor richting de ongedekte Joelinton. Kobel kon nog zijn knie tegen de voorzet zette, waardoor de kans voor Joelinton verkeken ging. Ogenblikken later kwam ook Miguel Almirón tot een prima schietkans. De geplaatste poging van de ingevallen creatieveling zeilde een meter of twee naast. Daarna liet ook Dortmund zich gelden. Brandt probeerde het in de verre hoek, waar Pope op tijd bij zat.

Toch slaagde Newcastle erin om het initiatief te behouden. Dat leidde tien minuten na rust op een haar na tot de gelijkmaker. Voor Joelinton leek het een koud kunstje om een uitstekende voorzet van Livramento binnen te koppen, maar de Braziliaan kopte bij de tweede paal naast. Kansen bleven in de fase daarna uit. Het spel speelde zich veelal af op het middenveld. Dortmund leek op twee gedachten te hinken, maar hield defensief wel prima stand.

Ruim tien minuten voor tijd besliste Dortmund het duel alsnog. Na een fraaie dieptepass van Adeyemi liepen Brandt en Sabitzer recht op Pope af. Alleen Livramento was meegelopen, die de passlijn richting Sabitzer blokkeerde. Brandt ging daarom voor eigen succes en vond de verre hoek: 2-0. Livramento kwam in de slotfase nog dicht bij de 2-1, maar een Engelse treffer zou niet vallen.