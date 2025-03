Borussia Dortmund biedt meer dan 10 miljoen euro op Jong Oranje-international, maar moet met meer komen

Borussia Dortmund heeft een bod van meer dan 10 miljoen euro gedaan op Ezechiel Banzuzi, zo meldt Joost Blaauwhof namens Voetbal International. Zijn club OH Leuven wil echter volle bak gaan cashen op de international van Jong Oranje en verlangt een bedrag van meer dan 15 miljoen euro.

Banzuzi staat er haast overal in Europa uitstekend op. Afgelopen winter ketste een toptransfer naar AS Monaco al af, maar richting komende zomer zal de strijd om de voormalig speler van NAC Breda opnieuw los gaan barsten.

Dortmund neemt daar alvast een voorschot op en probeert Banzuzi nu al te verleiden tot een zomerse transfer. “Dortmund heeft volgens ingewijden al een eerste bod uitgebracht van meer dan tien miljoen euro, maar Leuven wil meer dan vijftien miljoen euro ontvangen voor Banzuzi”, zo weet Blaauwhof.

Dortmund is niet de enige club die inzet op de komst van Banzuzi. Ook is er concrete interesse uit Frankrijk en Portugal voor de fysiek sterke middenvelder. Daarom wijst Leuven het Duitse bod voorlopig af, in afwachting van betere aanbiedingen.

Banzuzi houdt zich de komende dagen in ieder geval bezig met Jong Oranje, waar twee oefeninterlands op het programma staan. Vrijdag is Italië de tegenstander, later treft het Roemenië.

Een mogelijke miljoenentransfer zou niet alleen een welkome financiële injectie zijn voor de Belgen, ook NAC Breda profiteert mee. Zij hebben bij de transfer in de zomer van 2023 een doorverkooppercentage bedongen.

Banzuzi is bezig aan zijn tweede seizoen bij Leuven, waar hij nog tot medio 2026 vastligt. Dit seizoen staat hij op een totaal van 2 doelpunten en 6 assists, verdeeld over 28 optredens. Volgens Transfermarkt is hij momenteel 5 miljoen euro waard.