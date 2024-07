Borussia Dortmund betaalt 22,5 miljoen euro en heeft EK-deelnemer binnen

Borussia Dortmund neemt Waldemar Anton over van VfB Stuttgart. Dat bevestigt de club via de officiële kanalen, nadat transfermarktexpert Fabrizio Romano het eerdere ook al meldde. Met de overstap van de 27-jarige verdediger is een bedrag van naar verluidt 22,5 miljoen euro gemoeid.

“Borussia Dortmund gaat de afkoopclausule van 22,5 miljoen euro voor Waldemar Anton vandaag betalen!”, meldde Romano maandagmiddag al. Niet veel later bevestigde Dortmund de transfer. Anton heeft een contract tot medio 2028 getekend.

Anton speelde sinds de zomer van 2020 bij Stuttgart, dat hem destijds voor vier miljoen euro overnam van Hannover 96. Sindsdien was hij eigenlijk altijd wel een vaste waarde centraal in de verdediging van die Schwaben.

?? Unsere neue Nummer 3??



?? WALD3MAR ANTON ?? pic.twitter.com/nH5OfN1fXD — Borussia Dortmund (@BVB) July 8, 2024

Afgelopen seizoen was Anton, die nog tot medio 2027 vastlag bij Stuttgart, zelfs de aanvoerder van de club. Onder zijn leiding eindigde Stuttgart op de zeer knappe tweede plek.

Daardoor is de club volgend seizoen actief in de Champions League. Dat geldt overigens ook voor Dortmund, dat het afgelopen seizoen als nummer vijf van de Bundesliga afsloot.

Bij Dortmund vertrok Mats Hummels deze zomer transfervrij, daar zijn contract niet werd verlengd. Met de rechtsbenige Anton, wiens marktwaarde momenteel door Transfermarkt wordt geschat op twintig miljoen euro, hebben die Borussen nu een vervanger in huis gehaald.

De afgelopen weken was Anton met Duitsland actief op het EK in eigen land. Tegen zowel Denemarken (2-0 zege) als Spanje (2-1 nederlaag na verlenging) kwam hij als invaller in het veld. In totaal speelde hij tot dusver vier interlands voor het Duitse elftal.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties