Borst keihard voor Ajacied: ‘Moet zijn voeten orthopedisch recht laten zetten’

Hugo Borst heeft geen hoge pet op van Kenneth Taylor. In de ogen van de columnist van het Algemeen Dagblad is de 21-jarige Ajacied een overschatte speler. Taylor liet zaterdagavond na om Ajax in de kraker tegen PSV (1-1) de zege te bezorgen door in de slotfase een enorme kans om zeep te helpen.

In aanloop naar het Eredivisie-duel met PSV ging het in Amsterdam begrijpelijkerwijs vooral over Jordan Henderson. De 81-voudig international van Engeland kwam vorige maand over van het Saudische Al-Ettifaq en kon tegen de Eindhovenaren zijn langverwachte debuut maken.

Borst constateert dat er in de selectie van Ajax heel wat spelers rondlopen die interessant zijn om te interviewen, maar Henderson behoort daar volgens hem niet toe. “Hij vindt werkelijk alles 'amazing'. Waarschijnlijk beschouwt hij, als je hem ernaar vraagt, kansenmisser Kenneth Taylor als de evenknie van Zinédine Zidane”, schrijft Borst in zijn column voor het AD.

De schrijver en voetbalcriticus is niet onder de indruk van Taylor. De middenvelder van Ajax kreeg tot twee keer toe de mogelijkheid om de Amsterdammers in de Johan Cruijff ArenA aan een overwinning tegen PSV te helpen. Eerst schoot hij na goed voorbereidend werk van Brian Brobbey over, waarna hij luttele minuten later moest toezien hoe doelman Walter Benítez namens de bezoekers een schot van dichtbij wist te pareren.

“Die Taylor moet dringend zijn voeten orthopedisch recht laten zetten”, stelt Borst. “Zelfs zijn maatje Brian Brobbey zei Taylor in het veld eens flink de waarheid nadat de overschatte middenvelder de zoveelste goede kans had verkwanseld.”

Brobbey liet na afloop van het duel voor de camera van ESPN weten verbaasd te zijn dat Taylor de opgelegde kans niet verzilverde. “Ik zei nog tegen hem: ‘Wat doe je allemaal daar?’ Hoe hij die bal zo over schiet… Ik moest hem erin schieten, maar Taylor moest hem ook erin schieten, dus ja”, zei Brobbey.

