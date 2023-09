Borst en Kraay kibbelen over De Jong: ‘Je hebt toch geen poep in je oren?’

Luuk de Jong is niet van plan terug te keren in het Nederlands elftal. De aanvaller van PSV zette de deur na de 5-1 zege op Rangers van woensdag nog op een kier, maar enkele dagen later lijkt hij terug te komen op die uitspraak. Analist Hugo Borst heeft zo zijn bedenkingen bij de woorden van De Jong, die bondscoach Ronald Koeman in maart liet weten dat hij niet langer voor Nederland wil uitkomen om zich volledig te kunnen focussen op PSV.

"Heb jij op enigerlei wijze contact gehad met Ronald Koeman?", zo sneed Hans Kraay junior namens ESPN het onderwerp aan na de 0-4 zege van PSV op RKC Waalwijk van zaterdagavond. "Nee. Ik heb hem al gesproken toen ik uitlegde waarom ik bedankte", counterde de aanvaller in Eindhovense dienst. "En dat puur vanwege mijn fysiek. Dat ik wil zorgen dat ik bij PSV vol gas kan geven. En dat het met twee jonge kinderen fantastisch is om thuis te zijn." Kraay kapte het onderwerp niet direct af. "Maar snap je dat het volk je nodig heeft?", zei de verslaggever enigszins met een kwinkslag.

Luuk de Jong leek de deur naar Oranje op een kier te hebben gezet, maar dat blijkt toch niet het geval. "Het is afgesloten" — ESPN NL (@ESPNnl) September 2, 2023

"Ik denk dat er zeker nog genoeg andere jongens zijn met kwaliteiten. En die goed zijn voor het Nederlands elftal. Zeg nooit 'nooit', maar ik heb daar een heel bewuste keuze in genomen", aldus de PSV-spits. Kraay wilde tot slot nogmaals een definitief antwoord horen van De Jong. "Dus definitief 'nee'. Jij speelt nooit meer in Oranje"? De gestopte international leek toch weer een beetje te twijfelen. "Zeg nooit 'nooit'. Jij bent ook zo lastig, Hans", schoot De Jong in de lach. "Er kunnen in het leven altijd dingen gebeuren waardoor dingen veranderen, absoluut. Er kan altijd een bak koffie worden gedronken, ik heb een hele goede relatie met Ronald Koeman. Maar hij kent mijn situatie, want ik heb het hem uitgelegd. Daar hebben we goed over kunnen praten."

Borst

Kraay richtte zich na afloop van het interview met een kwinkslag naar de studio van De Eretribune. "Jan Joost (Van Gangelen, red.) en de hele bende daar, het is afgesloten." Borst nam daar geen genoegen mee. "Zeg nooit 'nooit'", herhaalde hij de woorden van De Jong, die die uitspraak ook nog een keer deed voordat hij richting de kleedkamer van PSV vertrok. "Je verziekt het hele interview, Hugo, het is afgesloten", aldus Kraay. "Nee, je hoort toch wat hij op het laatst zegt, je hebt toch geen poep in je oren, man? Hij had kunnen zeggen: 'Hugo, hou op met je geouwehoer, het is afgelopen. En nu zegt hij 'zeg nooit nooit'", zo besloot Borst.