Borst: ‘Een gore egoïst op zijn tijd. De enige bij PSV waar ik me aan erger'

Hugo Borst is onder de indruk van het oppermachtige PSV, dat in de Eredivisie nog geen enkel punt liet liggen na zeventien speelronden. De sportjournalist vindt alleen niet alles aan de Eindhovenaren perfect, want volgens hem is Hirving Lozano soms te vaak uit op eigen succes.

"De enige waar ik me nog weleens aan erger bij PSV, is Lozano. Zijn egoïsme", was Borst zaterdagavond in De Eretribune niet mild voor de Mexicaanse vleugelaanvaller. "Die onttrekt zich nog weleens aan die collectiviteit bij PSV. Dat is echt een gore egoïst op zijn tijd."

Volgens presentator Jan Joost van Gangelen hoort dat egoïsme een beetje bij een Mexicaanse speler. "Niet als iemand vrijloopt en je hem echt moet afschuiven", counterde Borst direct. "En dat heeft hij een paar keer geflikt."

Borst ergert zich overigens niet aan andere spelers van PSV en prijst de eenheid die de koploper uitstraalt. "Al is overmacht en suprematie soms saai. Maar soms zie je doelpunten.... Bij Bakayoko ga ik voorover schuiven op mijn stoel."

"Het is net als bij Arjen Robben vroeger. Je weet dat hij het zo gaat doen, en toch is hij de tegenstander dan weer te snel af. Ja, ik vind dat zó ontzettend knap."

Tafelgenoot Kees Luijckx is eveneens een bewonderaar van Bakayoko. "Dat is wel iets dat hij aan zijn spel heeft toegevoegd, Bakayoko. Door ook af en toe buitenom te gaan. Waar hij normaal gesproken heel snel naar zijn linkerbeen ging."



