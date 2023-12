Borst: ‘Als Koeman serieus overweegt die malloot op te stellen op het EK, dan…’

Hugo Borst spreekt maandagochtend in zijn column voor het Algemeen Dagblad meerdere ergernissen uit. De schrijver en voetbalcriticus geeft aan geen hoge pet op te hebben van Wout Weghorst en breekt andermaal een lans voor Ajax-spits Brian Brobbey.

“Mocht Ronald Koeman serieus overwegen de malloot Wout Weghorst één keer in de basis te zetten tijdens het EK in Duitsland, dan neemt niemand in heel de wereld de bondscoach én voetballand Nederland nog serieus”, schrijft Borst in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

De voetbalcriticus is van mening dat Koeman op het eindtoernooi voor Brian Brobbey in de punt van de aanval moet kiezen. “Er zullen heus nadelen aan die jongen kleven, maar veelbelovender, sterker, beter hebben we niet.”

De 21-jarige spits was zondag nog tweemaal trefzeker tegen PEC Zwolle (2-2), alleen bleek dit niet voldoende voor de zege. Brobbey kwam dit seizoen al tot 11 goals en 4 assists in 23 officiële duels.

Borst deelde in oktober bij De Eretribune op ESPN ook al complimenten uit aan Brobbey. “Ik kijk er gewoon graag naar, ik vind het mooi om te zien. Dit is de klassieke spits, zoals we hem al decennia kennen. Natuurlijk hebben we allemaal moderne varianten gehad, maar dit is de ouderwetse stormram, maar toch verfijnd. En hij knapt ontzettend veel vuil werk op.”

André Ramalho en Ron Jans

In zijn column van maandagochtend spreekt Borst niet alleen zijn afkeer tegen Weghorst uit. Ook André Ramalho en FC Utrecht-trainer Ron Jans moeten het ontgelden. “Peter Bosz is op zijn achterhoofd gevallen als hij die brokkenpiloot Ramalho - wij noemen hem thuis Stoffel, naar Stoffel de Schildpad - nog één keer opstelt in 2024. Hij is de Manolev van 2023.”

“Wist u dat Ron Jans een volstrekt overschatte trainer is? De oud-leraar Duits slaagt er maar niet in een team te smeden van alleraardigste spelers. Het geroutineerde trainertje zou veel nuttiger voor de maatschappij zijn als hij per direct het lerarentekort gaat verminderen”, aldus Borst, die zijn column als volgt afsluit: “Wat ik wil zeggen, eh, vindt u ook niet dat feiten zo saai zijn, dat het slechts gaat om meningen?”

