Booth wordt uit lijden verlost bij FC Utrecht en krijgt nieuwe kans in Eredivisie

FC Twente neemt Taylor Booth per direct over van FC Utrecht, zo verzekert De Telegraaf maandagochtend. De Tukkers leggen volgens bronnen rond de club twee miljoen euro neer voor de rechtsbenige aanvaller, die in de Domstad over een contract tot de zomer van 2026 beschikt.

Utrecht nam Booth in 2022 transfervrij over van Bayern München en het eerste jaar van de Amerikaanse aanvaller was veelbelovend. Booth wist zijn goede vorm echter niet vast te houden en kampte steeds vaker met blessureleed.

Booth komt dit seizoen nauwelijks voor in de plannen van trainer Ron Jans. De 23-jarige buitenspeler staat op 255 minuten, verdeeld over negen wedstrijden in de Eedivisie. Jans geeft doorgaans de voorkeur aan de Spaanse huurling Miguel Rodríguez. Daarnaast nam Utrecht in de winterstop Miliano Jonathans over van Vitesse.

De Amerikaan kreeg in de laatste tien wedstrijden geen speeltijd van Jans en heeft reeds aangegeven te willen vertrekken bij de nummer drie in de Eredivisie. Mede hierdoor kiest Utrecht ervoor om hem voor twee miljoen euro te verkopen, ook gezien het feit dat Booth over ruim een jaar uit zijn contract loopt in De Galgenwaard.

Booth laat Utrecht achter met 58 wedstrijden op zijn naam. In die reeks kwam de kersverse aanwinst van Twente tot acht goals en vier assists. De Domstedelingen verkochten eerder een andere rechtsbuiten, Ole Romeny, voor twee miljoen euro aan de Engelse tweedeklasser Oxford United.

Twente is blij met de naderende komst van Booth. Joseph Oosting wil zijn selectie namelijk dolgraag van een kwaliteitsinjectie voorzien. De trainer zag Mitchell van Bergen worden verhuurd aan Sparta Rotterdam, terwijl Younes Taha vanwege een beenbreuk voorlopig niet inzetbaar is.

Het was een drukke transferwindow voor Twente. Naast Booth werden Arno Verschueren (Sparta Rotterdam) en Naci Ünüvar (Ajax) naar de Grolsch Veste gehaald. Youri Regeer (Ajax), Van Bergen en Carel Eiting (verhuurd aan Sparta Rotterdam), Issam El Maach (verhuurd aan Roda JC) en Mats Rots (verhuurd aan Heracles Almelo) vertrokken uit Enschede.