Bonucci debuteert dankzij Kahveci met zwaarbevochten zege bij Fenerbahçe

Fenerbahçe is erin geslaagd om een lastige uitwedstrijd in winst om te zetten. Op bezoek bij Gaziantep FK zegevierde de ploeg uit Istanbul met 0-1. Matchwinner was invaller Irfan Can Kahveci, die tien minuten voor tijd fraai raak kopte. Dankzij de zege staan de Gele Kanaries nu vijf punten los van Galatasaray, dat nog wel een duel tegoed heeft. Gaziantep staat zestiende.

Aan de kant van Fenerbahçe had trainer Ismail Kartal basisplaatsen in huis voor onder meer Ferdi Kadioglu, Jayden Oosterwolde, Dusan Tadic en Sebastian Szymanski. Edin Dzeko was de spits van dienst. Winteraanwinst Leonardo Bonucci begon op de bank.

De eerste poging van de wedstrijd kwam van de voet van Szymanski, maar de Pool slaagde er niet in doelman Florin Nita te passeren. De thuisploeg kreeg de grootste kans in de openingsfase. Salem M'Bakata hoefde alleen nog maar Dominik Livakovic te passeren, maar de Kroaat kwam als winnaar uit de strijd.

Toch was het Fenerbahçe dat het spel dicteerde. Zo had Nita een puike redding nodig op een dito afstandsschot van Fred en kopte Dzeko over uit een hoekschop. Ook dacht Szymanski te scoren, maar de treffer van de voormalig Feyenoord-ster werd afgekeurd wegens buitenspel.

Vroeger dan gedacht maakte Bonucci zijn debuut voor de grootmacht uit Istanbul. Serdar Aziz kon niet verder door een blessure en liet zich nog voor rust aflossen door de ervaren Italiaan. Fenerbahçe bleef proberen om de score nog voor rust te openen, maar onder meer Dzeko had het vizier niet op scherp staan.

Enkele minuten na rust kregen de bezoekers dan alsnog de ultieme kans om op voorsprong te komen. Arda Kizildag maakte een onhandige overtreding in de zestien en dus ging de bal op de stip. Dzeko pakte zijn verantwoordelijkheid, maar schoot tegen de paal aan. Niet veel later dacht Gaziantep zelf aan scoren via Alexandru Maxim. De Roemeen stuitte op Livakovic.

Vlak nadat de tegenvallende Tadic afgelost werd door Joshua King, kwam Fenerbahçe alsnog op voorsprong. Een pass van Michy Batshuayi leek niets op te leveren, maar King wist de bal alsnog binnen te houden. Na enkele korte combinaties gaf Szymanski voor op Kahveci, die keurig via de grond raak kopte: 0-1. Fenerbahçe liet nog enkele countermogelijkheden onbenut en diep in blessuretijd was er nog een opstootje tussen de ploegen. Gescoord werd er niet meer, ook omdat Denis Dragus zijn schitterende volley over getikt zag worden door Livakovic.

Daar is 'ie dan ???????? ?? Invaller Irfan Kahveci kopt raak na een voorzet van oud-Feyenoorder Szymanski ??#ZiggoSport #SüperLig #GFKvFB pic.twitter.com/dzK45Vc4PJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 14, 2024

