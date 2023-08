Bondsvoorzitter Spanje kust wereldkampioen op de mond: ‘Ik vond het niet leuk’

Zondag, 20 augustus 2023 om 23:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:03

Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, heeft voor grote opschudding gezorgd bij de medaille-uitreiking na afloop van de WK-finale. Spanje won de finale van Engeland (1-0) en op het moment dat Jennifer Hermoso langsliep om haar medaille op te halen, kuste Rubiales haar op haar mond. Hermoso was niet te spreken over de actie. "Ik vond het niet leuk."

Rubiales stond op het podium met FIFA-president Gianni Infantino, koningin Letizia van Spanje en de minister-president van gastland Australië, Anthony Albanese. Op televisiebeelden was te zien dat toen Hermoso langs Rubiales liep, hij haar eerst stevig knuffelde, waarna hij haar hoofd vasthield en een kus op haar mond gaf. Vervolgens gaf Rubiales Hermoso een tik op haar rug toen zij wegliep.

Op Instagram Live liet Hermoso na afloop van de feestelijkheden weten niet gediend te zijn van de kus van Rubiales. "Ik vond het niet leuk." Hermoso kreeg de vraag van een andere vrouw wat zij eraan wil doen. "Wat zou ik eraan moeten doen?", antwoordde Hermoso. Radio Marca vroeg Rubiales naar het moment met Hermoso. "De kus met Jenni? Er zijn overal idioten. Wanneer twee mensen een moment van affectie hebben zonder enige importantie, kunnen we niet luisteren naar idioterie. We zijn kampioen en daar laat ik het bij." Het moment met Hermoso was niet het enige waar Rubiales om bekritiseerd wordt.

Op andere beelden is te zien dat hij, net na het laatste fluitsignaal, vluchtig naar zijn geslachtsdeel grijpt. Ook pakte hij de trofee af van de spelers om die vervolgens aan koningen Letizia te geven. De gebeurtenissen leiden tot zeer felle kritiek op Rubiales. Zo stelt Alberto Ortega van El Confidencial dat 'het wegnemen van de beker en de kus op de mond van Hermoso simpelweg walgelijk is'. "Een nieuw voorbeeld dat hij de behoefte voelt om de hoofrolspeler uit te hangen terwijl het niet zijn beurt is."

The @rfef president #LuisRubiales grabbing his testicles during the celebration of the Championship obtained by the Spanish Women’s National Team. Considering everything that has happened in the federation, this is deplorable pic.twitter.com/kdBTOHcLOA