Bondscoach Spanje wil deze uitslag als revanche voor spandoek fans Nederlands elftal

Luis de la Fuente heeft zich donderdag niet gestoord aan het levensgrote spandoek dat werd getoond voorafgaand aan Nederland - Spanje. Op het dundoek waren diverse Nederlandse legendes afgebeeld. Het meest in het oog springende onderdeel was de ode aan de kopbal van Robin van Persie tegen Spanje op het WK in 2014. Na de 1-1 van de huidige coach van Feyenoord liet Oranje destijds geen spaan heel van de Spaanse ploeg: 1-5.

''3-0 op het scorebord. Dat is het spandoek dat ik zondag graag wil zien'', zegt De la Fuente zaterdag met een kwinkslag op de persconferentie in het Mestalla in Valencia. ''Ik heb het spandoek niet gezien en wist ook niet waar het precies over ging. Ik kreeg dat later uitgelegd. Volgens mij waren de spelers daar ook niet echt mee bezig.''

De la Fuente ziet geen kwaad in de actie van het Oranje-legioen. ''Alles dat motiveert, vind ik prachtig. Zondag zullen wij de steun hebben van een fantastische aanhang. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is'', hoopt de bondscoach dat de Spaanse fans als één man achter de Europees kampioen gaan staan.

Nico Williams had het spandoek donderdag ook niet waargenomen, maar reageerde er na afloop van het 2-2 gelijkspel wél op. ''Ik heb het niet gezien. Maar Andrés Iniesta was degene die het winnende doelpunt voor Spanje tegen Nederland maakte in de WK-finale'', wees de aanvaller fijntjes op de winnende goal in de eindstrijd van het WK in 2010.

''Ik verwacht iets groots voor de return. Ik weet zeker dat we Nederland zondag zullen afschminken'', zo zei de vastberaden Williams donderdag. De Spaanse aanvaller benadrukte later dat hij niet respectloos wilde zijn richting het Nederlands elftal, iets dat De la Fuente zaterdag herhaalde op zijn perspraatje.

Van Persie ziet het spandoek dat in De Kuip werd getoond als een grote eer. ''Vereerd om op dit geweldige spandoek te staan voor de wedstrijd van gisteravond, samen met zoveel geweldige spelers'', schreef de topscorer aller tijden van Oranje op X.

''Grote dank aan de KNVB, Ik wens het team heel veel succes in de returnwedstrijd dit weekeinde!'', hoopt Van Persie vurig dat Oranje ten koste van Spanje de halve finale van de Nations League bereikt.