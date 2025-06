Bondscoach Ronald Koeman reageert op nieuws over Brian Brobbey

Ronald Koeman heeft op de persconferentie ter voorbeschouwing op het WK-kwalificatieduel tegen Finland gereageerd op de afpersingszaak van Brian Brobbey.

Het Parool meldde eerder op de vrijdag dat Brobbey vanaf eind 2022 lange tijd is afgeperst. De spits van Ajax was het slachtoffer van aanslagen op een huis en twee auto's. Een vriend die te hulp schoot werd neergeschoten en overleefde het maar nauwelijks.

Brobbey wenste geen aangifte te doen, uit angst dat de problemen groter werden en vanwege de stadscultuur. Binnen Ajax werd het incident pas laat bekend. Ook van de club wilde de spits geen hulp.

“Wat privé is, hoort privé te blijven. Dit verhaal is voor mij een gesloten boek. Achteruit kijken leidt tot niks. Ik concentreer mij op de toekomst”, reageerde de spits zelf op het nieuws.

Bondscoach Koeman kreeg op de persconferentie de vraag hoe hij het nieuws had meegekregen. “Dat het voorkomt, verrast mij niet. Er gebeurt veel meer wat we denk ik allemaal nog niet weten. Als ik lees en hoor dat zijn familie erbij betrokken is geweest vind ik dat zeer kwalijk”, aldus de voormalig verdediger.

Koeman laat vervolgens weten wanneer hij op de hoogte werd gesteld van de zaak. “We kregen gister bericht via Ajax dat dit waarschijnlijk vandaag naar buiten zou komen. We hoorden het gister, maar eerder wist ik daar niets van”, stelt de bondscoach van Oranje.

Op de vraag of hij het nieuws liever eerder van Brobbey had willen horen, gaf Koeman aan. “Nee, dat hoeft niet. Je zou eventueel contact kunnen zoeken als ik het eerder had geweten, maar ik las dat Brian het liefste het achter zich wil laten.”