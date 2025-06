Bondscoach Ronald Koeman onthult waarom Brian Brobbey ontbreekt bij Oranje

Brian Brobbey is één van de namen die ontbreekt in de selectie van het Nederlands elftal voor de aankomende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Finland en Malta. Bondscoach Ronald Koeman verklapt op de persconferentie waarom de Ajax-spits niet bij de selectie zit.

Koeman had één verrassing in petto in zijn definitieve selectie. Doelman Kjell Scherpen werd opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Bart Verbruggen. Het Ajax-duo Brobbey en Kenneth Taylor ontbreekt, net als Eredivisie-topscorer Sem Steijn, Teun Koopmeiners en Ian Maatsen.Verdedigers Matthijs de Ligt en Jurriën Timber zijn er vanwege blessures niet bij. Teun Koopmeiners en Ian Maatsen zijn wel fit, maar missen eveneens de boot.

Jorrel Hato is opgeroepen voor het 'grote' Oranje, maar gaat ook met de selectie van Michael Reiziger mee naar het EK onder 21. Jong Oranje meldt zich volgende maand in Slowakije voor het eindtoernooi. Taylor is eveneens onderdeel van de selectie van Reiziger, maar ontbreekt bij het ‘grote’ Oranje.

De bondscoach werd op de persconferentie gevraagd naar het ontbreken van Brobbey. “Dat ligt vooral aan zijn fitheid”, begint Koeman. “Hij heeft met name de laatste periode van het seizoen niet altijd negentig minuten gespeeld.”

NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg wil weten of fitheid de hoofdreden is voor de afwezigheid van de jonge spits. “Nou, zijn prestaties zijn ook niet top”, verklaart Koeman. “Hij levert te weinig. Dus dat is dan een optelsom. Je zag in de vorige periodes dat hij niet topfit was”, vertelt de voormalig trainer van FC Barcelona.

“Edwin Goedhart (dokter Nederlands elftal, red.) heeft overleg gehad met de medische staf van Ajax. Ik heb met Bryan gesproken en hij gaf zelf aan dat hij teveel klachten heeft, dus dat was de druppel om hem niet te selecteren”, laat Koeman weten.

Op zaterdag 7 juni trapt Oranje de WK-kwalificatie af in en tegen Finland. Drie dagen later ontvangen de Oranje Leeuwen Malta in de Groningse Euroborg. De andere landen in de poule van het Nederlands elftal zijn Polen en Litouwen. Alle vier tegenstander speelden reeds twee keer. Dat leverde Polen zes punten op, Finland pakte er reeds vier en Litouwen één. Malta verzamelde nog geen punten en staat op doelsaldo onder Nederland.