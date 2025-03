Bondscoach Ronald Koeman komt met goed nieuws over Frenkie de Jong

Frenkie de Jong is weer op het trainingsveld van Oranje verschenen. De middenvelder had last van maagproblemen en ontbrak daardoor in de kraker FC Barcelona-Atlético Madrid.

De middenvelder van Barcelona ontbrak maandag nog bij de eerste training in aanloop naar de Nations League-duels tegen Spanje.

Bondscoach Ronald Koeman is blij met de terugkeer van De Jong. "We hebben Frenkie even de tijd gegeven terug te vliegen van Madrid naar Barcelona", sprak hij. "Hij heeft even de tijd gehad om bij te slapen, bij te komen.”

“Er was geen sprake van koorts. Hij voelde zich gewoon even niet goed. Ook in Spanje kun je weleens iets verkeerds eten", grapte Koeman.

De 27-jarige international lijkt fit voor het tweeluik met Spanje. Daardoor staat er alleen achter de naam van Memphis Depay nog een vraagteken.

De vraag is of Memphis donderdag tegen Spanje in de basis zal starten bij zijn rentree in Oranje. Bondscoach Ronald Koeman wilde er maandag op de persconferentie nog geen duidelijk antwoord over geven. “Ik denk dat dat geen probleem is. Maar het is logisch dat je dat wel met hem bespreekt. En ook hoe hij zich dinsdag en woensdag voelt. Maar ik voorzie geen problemen dat als ik met hem wil starten, dat dat niet zou kunnen'', gaf Koeman aan.

Maandag werd bekend dat Marc Casado, een concurrent van De Jong, langdurig uit de roulatie zal zijn met een knieblessure. De middenvelder raakte tegen Atlético Madrid geblesseerd en zal naar verwachting twee maanden aan de kant staan. Aleix Garcia van Bayer Leverkusen is opgeroepen als zijn vervanger.