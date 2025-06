Bondscoach Polen reageert op rigoureus besluit Lewandowski: 'Robert antwoordde dat...'

Bondscoach Michal Probierz van Polen heeft maandag gereageerd op het besluit van sterspeler Robert Lewandowski om (voorlopig) niet meer uit te komen voor het nationale team. De spits kwam tot dat besluit nadat hem de aanvoerdersband werd afgenomen.

Probierz besloot zondag de aanvoerdersband af te nemen van Lewandowski en te geven aan Piotr Zielinski. “Op besluit van bondscoach Michal Probierz is besloten dat Piotr Zieliński de nieuwe aanvoerder van het Poolse nationale team wordt", luidde het bericht van de Poolse voetbalbond.

"De bondscoach heeft Robert Lewandowski, het hele team en de trainersstaf persoonlijk op de hoogte gebracht van zijn besluit.” Vlak nadat dat nieuws naar buiten kwam, meldde Lewandowski zich op sociale media met de mededeling dat hij niet meer onder Probierz zal spelen voor Polen.

“Gezien de omstandigheden en het verlies aan vertrouwen in de coach van het Poolse nationale team, heb ik besloten te stoppen met spelen voor het Poolse nationale team zolang hij coach is", stelde de spits van FC Barcelona. "Ik hoop dat ik snel weer voor de beste fans ter wereld kan spelen.”

Probierz, die dinsdag met Polen in de groep van Oranje aantreedt tegen Finland, werd op de persconferentie in aanloop naar het treffen in Helsinki uiteraard geconfronteerd met het nieuws over Lewandowski.

"Ik heb Piotr om 20.45 uur verteld dat hij aanvoerder werd, een half uur later heb ik Robert gebeld. Robert antwoordde dat de aanvoerdersband niks betekent en dat het voor het team weinig zal veranderen", citeert Voetbal International de woorden van de bondscoach.

"Ik denk van wel, daarom heb ik dit besluit genomen. Ik heb Piotr en de bondsvoorzitter geïnformeerd, en daarna de hele ploeg. Die hebben hem gefeliciteerd."

"Ik ging naar mijn kamer en zag dat Lewandowski gebeld had. Ik heb hem teruggebeld. Robert zei dat hij wilde dat ik mijn besluit zou intrekken, maar ik denk dat dit de best mogelijke beslissing was."

"Toen heb ik in de media moeten lezen dat Robert niet meer opgeroepen wil worden. Hij is een uitstekende speler, die ik zeer waardeer. Niemand hier sluit de deur voor hem. Ik wens hem het beste", aldus Probierz.

Zielinski, de nieuwe aanvoerder, wilde niet ingaan op de rel rondom Lewandowski. Wel liet de middenvelder van Inter weten dat hij openstaat voor een gesprek met de spits.