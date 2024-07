Bondscoach Olympische Spelen weggestuurd wegens dronespionageschandaal

De Canadese vrouwenbondscoach Bev Priestman is weggestuurd van de Olympische Spelen, zo maakt het Canadees Olympisch Comité vrijdagochtend bekend. Priestman is geschorst wegens haar rol in de vermeende dronespionage van het Canadese vrouwenelftal.

Donderdag nam voormalig gouden medaillewinnaar Canada het op tegen Nieuw-Zeeland in de openingswedstrijd van Groep A op de Olympische Spelen. De Noord-Amerikaanse ploeg won de wedstrijd weliswaar met 2-1, maar al naar aanloop van die wedstrijd was er de nodige chaos.

Nieuw-Zeeland had maandag, tijdens een van de trainingen, een drone zien overvliegen. Het land diende voorafgaand aan de wedstrijd een klacht in bij het organisatiecomité, hetgeen assistent-trainer Jasmine Mander en analist Joseph Lombardi direct een schorsing opleverde.

Nu is ook echter Priestman weggestuurd bij Canada, dat zich klaarblijkelijk al voor de huidige Spelen bezighield met spionage. "In de laatste 24 uur is er nieuwe informatie tot ons gekomen waaruit blijkt dat er eerder drones zijn ingezet, al voor de Olympische Spelen", aldus Kevin Blue, baas van de Canadese voetbalbond, na afloop van dat duel.

"Daarom heeft de bond besloten bondscoach Priestman te schorsen voor de rest van het toernooi, en tot het onafhankelijke onderzoek naar de gebeurtenissen is afgerond." Voorlopig neemt assistent-coach Andy Spence de taken van Priestman over.

Volgens Canadese bronnen maakt niet alleen het vrouwenelftal, maar ook het mannenelftal zich al jarenlang schuldig aan spionage. TSN wijst middels een bron naar een incident in november 2019, waar de Canadese mannenploeg vermeend een trainingssessie van de Verenigde Staten zouden hebben bespioneerd om zo informatie over de tegenstander te verzamelen.

Twee jaar later zou hetzelfde scenario zich hebben voltrokken, toen rondom een duel met Honduras. Dat land zag de drone overvliegen en stopte de trainingssessie abrupt. De FIFA heeft inmiddels een onderzoek gestart inzake het incident.