Bondscoach Michael Reiziger kondigt wijziging aan in opstelling Jong Oranje voor duel met Jong Denemarken

Luciano Valente zal zondag naar alle waarschijnlijkheid in de basis staan in het EK-duel tussen Jong Oranje en Jong Denemarken. Bondscoach Michael Reiziger heeft dat zaterdag bekendgemaakt op een persconferentie.

Valente moest het tijdens de eerste EK-wedstrijd, tegen Jong Finland (2-2), doen met een invalbeurt. De begeerde middenvelder van FC Groningen drukte als invaller zijn stempel en leidde het 2-2 gelijkspel in met zijn aansluitingstreffer.

Youri Regeer, die net als de meeste van zijn ploeggenoten een ongelukkige wedstrijd speelde tegen de Finnen, zal in dat geval zijn basisplaats moeten afstaan,

“Luciano doet het heel goed, dus er is een grote kans dat hij gaat starten”, werd Reiziger op de persconferentie geciteerd door Voetbal International. “Ik denk dat ik daarmee genoeg zeg.”

“Luciano heeft een goede vorm”, weet Reiziger. “Je ziet dat hij goed in de ruimtes achter hun middenvelders kwam, waardoor hij steeds vrij was en waardoor we door konden spelen.”

“Dat kwam ook omdat we het op het middenveld anders hadden geregeld, waardoor Finland nog meer voor keuzes kwam. Daardoor kwam hij steeds goed vrij. De backs speelden wat hoger. Daardoor kregen we veel mensen in de ruimtes tussen hun verdediging en middenveld.”

De wedstrijd tegen Jong Denemarken begint zondag om 21.00 uur. De Scandinaviërs hebben al drie punten dankzij een 2-3 zege op de leeftijdsgenoten uit Oekraïne. Ajacied Anton Gaaei was belangrijk met een assist.