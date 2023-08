Bondscoach Kameroen zet eerste stap om terugkeer Onana te bewerkstelligen

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 16:27 • Noel Korteweg

André Onana lijkt terug te keren bij de nationale ploeg van Kameroen. De 27-jarige doelman van Manchester United is opgenomen in de definitieve selectie van zijn vaderland voor de wedstrijd tegen Burundi in de kwalificatiereeks van de Afrika Cup. Onana speelde zijn laatste interland op 24 november 2022 tegen Zwitserland (1-0 verlies).

Onana botste tijdens het WK in Qatar hard met bondscoach Rigobert Song. Laatstgenoemde was niet tevreden over de ‘keepersstijl’ van de doelman, maar Onana was niet van plan om zijn manier van spelen te veranderen en besloot daarom om het WK-kamp per direct te verlaten. Na het eindtoernooi maakte de ex-Ajacied bekend dat hij stopte bij de nationale ploeg. Nu lijkt Onana daar dus op terug te komen, al kan het ook zo zijn dat hij de uitnodiging van Song niet gaat accepteren, zo klinkt het.

De keeper maakte deze zomer voor ruim 53 miljoen euro de overstap van Internazionale naar het Manchester United van Erik ten Hag, maar is het seizoen niet geweldig begonnen. Wolverhampton Wanderers had in de slotfase van het uitduel met United (1-0) een penalty moeten krijgen na een onbesuisde actie van Onana en afgelopen weekend zag hij er bij het openingsdoelpunt van Nottingham Forest (3-2 winst) niet goed uit.