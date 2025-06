Legendarische bondscoach Jong Oranje: 'Reiziger had met Meerdink moeten praten'

Er is veel te doen om de keuzes van Michael Reiziger bij Jong Oranje, zeker nu de start van het EK zwaar tegenvalt. De bondscoach selecteerde diverse spelers die belangrijk waren in de kwalificatiereeks, maar bij hun clubs een bijrol vertolkten. Aan de andere kant werd Mexx Meerdink, in topvorm bij AZ, thuisgelaten.

Foppe de Haan loodste Jong Oranje in 2006 en 2007 naar de Europese titel. De trainer in ruste volgt het beloftenelftal nog steeds op de voet en buigt zich over de vraag of Reiziger een verstandig selectiebeleid heeft gehanteerd wat betreft het EK.

De Haan benadrukt tegenover De Telegraaf dat hij niet bij het selectieproces is betrokken geweest. ''Ik kan wel zeggen, dat we in mijn tijd als coach bij Jong Oranje altijd bewust kozen voor jongens die volop in competitie waren. Dat zijn jongens die fit zijn, wedstrijdritme hebben en die ook zelfvertrouwen hebben.''

In dat kader is er verbazing over het passeren van Meerdink, die vooral in de slotfase van het seizoen goud waard bleek voor AZ. ''Ik heb Mexx Meerdink tegen SC Heerenveen gezien. Toen was hij wel écht goed. Ik weet niet precies wat er allemaal tussen hem en Reiziger is voorgevallen. Het is uiteindelijk de keuze van de trainer om een speler wel of niet mee te nemen'', analyseert De Haan met gevoel voor diplomatie.

''Maar dit is wel een jongen, die in vorm is en het team had kunnen helpen. Achteraf gezien was het toch wel verstandig geweest als Reiziger er een gesprek aan had gewijd'', lijkt ook De Haan de huidige bondscoach niet helemaal te kunnen volgen.

De Haan zag Jong Oranje worstelen in de groepsduels met Finland (2-2) en Denemarken (1-2 nederlaag). De voormalig trainer van sc Heerenveen weet uit ervaring dat er vanwege de valse start veel afkomt op Reiziger.

''Ze voelen zich niet lekker, hebben niet veel vertrouwen. Dan moet je ze als coach individueel bij de lurven pakken en met ze gaan zitten. Wat ik al zeg: dit wordt hard werken voor de coach'', aldus De Haan.