Bondscoach Dick Advocaat leidt Curaçao naar groepswinst en volgende ronde WK-kwalificatie, ook Suriname geplaatst

Curaçao heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de volgende ronde van de WK-kwalificatiereeks. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was in Groep C met 1-5 veel te sterk voor nummer twee Haïti dankzij doelpunten van Gervane Kastaneer, Kenji Gorre, Jearl Margaritha, Kevin Felida en Jeremy Antonisse.

De Blauwen waren al geplaatst voor de volgende ronde, maar met de zege op de directe concurrent gaat Curaçao als groepswinnaar richting de volgende fase van de WK-kwalificatiereeks.

Met twaalf teams verspreid over drie poules gaan drie landen in de volgende ronde aan de haal met een rechtstreeks WK-ticket. De nummers twee van de drie groepen maken nog kans op WK-deelname via de play-offs.

Net als Curaçao heeft ook Suriname zich als groepswinnaar geplaatst voor de volgende ronde. Natio had aan een 1-1 gelijkspel tegen El Salvador voldoende om bovenaan in Groep F te eindigen.