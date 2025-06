Bondscoach Carlo Ancelotti leidt Brazilië met eerste zege naar WK 2026; Chili niet naar het WK

Carlo Ancelotti heeft zijn eerste overwinning gepakt als bondscoach met Brazilië. De Goddelijke Kanaries wonnen dinsdagnacht met 1-0 van Paraguay en zitten hierdoor gegarandeerd bij de top zes die zich automatisch kwalificeert voor het WK van 2026.

Brazilië - Paraguay 1-0

Op vrijdag 5 juni debuteerde Ancelotti als bondscoach van de Brazilianen. Uit bij Ecuador behaalden de mannen van de voormalig Real Madrid-trainer slechts een punt na een 0-0 gelijkspel.

Thuis tegen Paraguay was een overwinning voor Brazilië genoeg om zich wederom te kwalificeren voor het WK. Sinds het eerste toernooi in 1930 hebben de Brazilianen elk toernooi bijgewoond en vijf keer gewonnen. Een voorzet van Matheus Cunha kwam strak voor het doel en Vinícius Júnior schoof de bal vlak voor rust gemakkelijk binnen: 1-0.

Argentinië - Colombia 1-1

Argentinië was al geplaatst voor het WK en voor de ploeg van Lionel Messi was de druk er dus al vanaf. Thuis tegen Colombia kwam het elftal van bondscoach Lionel Scaloni ook niet verder dan een 1-1 gelijkspel nadat Liverpool-speler Luis Díaz een geweldige solo wist te benutten. In de slotfase trok Thiago Almada op aangeven van Exequiel Palacios de stand gelijk.

Ecuador ook gekwalificeerd voor het WK

Naast Argentinië en Brazilië is ook Ecuador nu zeker van hun plek op het WK. Een 0-0 gelijkspel uit bij Peru zette de club na zestien wedstrijden op 25 punten. Voor de kwalificatie begon kreeg Ecuador zelfs nog drie punten aftrek nadat het tijdens de vorige kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar Byron Castillo zonder de juiste papieren had opgesteld.

De overige twee wedstrijden, Bolivia - Chili en Uruguay - Venezuela, eindigden allebei in 2-0 voor de thuislanden. Uruguay en Paraguay hebben allebei nu aan een punt genoeg om zich te kwalificeren. Van de tien deelnemende landen kwalificeren er zich zes direct en plek zeven neemt deel aan een intercontinentale play-off.

Chili definitief niet naar het WK

Hekkensluiter Chili is het enige land dat zich definitief niet meer kan kwalificeren. Nummer negen Bolivia kan nog de intercontinentale play-off halen, maar is niet meer in de race voor directe kwalificatie.