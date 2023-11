Bondscoach Argentinië overweegt opvallend besluit: ‘Moeilijk om door te gaan’

Woensdag, 22 november 2023 om 14:37 • Jan Hoeksema • Laatste update: 14:39

Lionel Scaloni heeft voor gefronste wenkbrauwen gezorgd op een persconferentie van de Argentijnse voetbalbond. De bondscoach van het Zuid-Amerikaanse land liet weten te overwegen zijn huidige functie te verlaten. Scaloni won met Argentinië eerder een WK-titel en de Copa América.

"Deze spelers hebben mij en mijn staf heel veel gegeven, maar ik moet nadenken over wat ik ga doen", zei de trainer tegenover de pers na afloop van het gewonnen duel met Brazilië (0-1). "Het is moeilijk om door te blijven gaan, ook met blijven winnen."

"Dit is geen afscheid", verzekerde Scaloni, "maar ik wil nadenken over wat ik ga doen, omdat de lat erg hoog ligt en het moeilijk is om door te gaan. Ik zal het ook bespreken met de bondsvoorzitter en de spelers. Dit nationale team heeft een coach nodig die alle mogelijke energie heeft."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Spelers van het Argentijnse elftal waren verrast door de uitspraken van hun coach. Nicolás Otamendi, matchwinner tegen de Brazilianen, reageerde als een van de eersten. "Dit is iets waarover we intern met elkaar moeten praten. We hebben het er nog niet over kunnen hebben in de kleedkamer, omdat sommige spelers behandeld werden of bij de dopingcontrole waren."

Cristian Romero, basisklant en een van de beste spelers op het veld tegen Brazilië, hoopt dat Scaloni aanblijft. "Dat hopen we allemaal. Wat er precies in de trainer omgaat weten wij niet. We gaan er alles aan doen om hem te overtuigen om te blijven. De bondscoach is heel belangrijk voor ons."

De voorstopper van Tottenham Hotspur sprak ook meteen zijn verwachtingen uit. "We hebben een Copa América in het verschiet. Ik denk dat de coach er dan nog is." Ook Leandro Paredes en Alexis Mac Allister spraken uit dat ze de coach liever niet zien vertrekken.

Argentinië won 48 van de 66 interlands die het land onder leiding van Scaloni speelde. Met hem aan het roer wonnen Messi en co. de Copa América in 2021 en de wereldtitel in 2022.