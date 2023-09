‘Bommetje’ bij Ajax: twee spelers klagen over speeltijd en positie onder Steijn

Zaterdag, 30 september 2023 om 20:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:48

Meerdere spelers klagen over een gebrek aan speeltijd bij Ajax, zo meldt Christian Willaert bij ESPN. Volgens de journalist hebben aanvallers Chuba Akpom en Georges Mikautadze geklaagd over hun geringe speeltijd en positie. Beide spelers moeten zaterdagavond tijdens het Eredivisie-duel met RKC Waalwijk genoegen nemen met een plek op de bank.

Mikautadze werd deze zomer voor zestien miljoen euro ingelijfd van FC Metz en stond onder Steijn pas één keer in de basis. Akpom, voor wie circa twaalf miljoen euro op tafel werd gelegd, begon alleen tegen FC Twente vanaf het eerste fluitsignaal, toen Steijn hem als rechtsbuiten posteerde. "Weer een bommetje afgelopen week", begint Willaert. "Er is een aantal spelers, met name Akpom en Mikautadze, die hebben nagevraagd wanneer ze een keer een kans krijgen in de spitspositie."

Akpom en Mikautadze moeten in de punt van de aanval voorlopig voorrang verlenen aan eerste keus Brian Brobbey. Net als Akpom, kreeg ook Mikautadze tot nog toe alleen speelminuten als vleugelspeler. "Op rechts of op tien spelen, dat heeft niet zoveel zin", citeert Willaert het tweetal. "Dan kunnen we beter op de bank zitten."

Opstelling Ajax tegen RKC: Gorter; Rensch, Sutalo, Hato, Ávila; Vos, Taylor, Berghuis; Forbs, Brobbey, Bergwijn.