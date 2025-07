Bom ontploft in kleedkamer Inter: sterspelers pakken elkaar publiekelijk aan

De nederlaag in de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain en de onverwachte uitschakeling op het WK voor clubs hebben voor veel rumoer in de kleedkamer van Inter gezorgd. Na de 0-2 nederlaag tegen Fluminense ontplofte Lautaro Martínez bij de voorzitter over zijn ploeggenoten. Voorzitter Beppe Marotta bevestigde dat de Argentijn zich onder meer richtte tot Hakan Çalhanoglu, die nu zelf publiekelijk reageert op de uitspatting van zijn teamgenoot.

Martínez was woest op zijn teamgenoten vanwege het vermeende gebrek aan mentaliteit. “Ik heb een heldere boodschap: iedereen die wil blijven, mag blijven. Maar iemand die niet wil blijven: vertrek dan, alsjeblieft”, zei de aanvoerder in gesprek met SportMediaset.

Hoewel Martínez zelf geen namen noemde, legde Marotta onmiddellijk de link met Çalhanoglu. “Er is geen aanleiding om te denken dat Çalhanoglu volgend seizoen niet meer voor Internazionale speelt”, zei de voorzitter. Çalhanoglu staat naar verluidt in de belangstelling van meerdere clubs, waaronder Galatasaray.

Çalhanoglu laat in een reactie op de uitbarsting van Martínez doorschemeren te vermoeden dat de spits op de recente blessuregeschiedenis van de Turks international doelt. “Ik wilde dicht bij de groep zijn, mijn steun geven”, schrijft de aanvallende middenvelder.

“Helaas heb ik tijdens een training in de VS opnieuw een blessure opgelopen – op een andere plek.

De diagnose was duidelijk: een spierscheur. Daarom kon ik niet meespelen in deze competitie. Er is niets anders. Geen verborgen verhaal. Maandag hebben we verloren. En dat doet pijn.”

“Wat me het meest raakte, waren echter de woorden die daarna kwamen. Harde woorden. Woorden die verdelen, niet verbinden. In mijn hele carrière heb ik nooit excuses gezocht. Ik heb altijd mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik heb zelfs met pijn gespeeld. En in moeilijke momenten probeerde ik altijd een steunpunt te zijn. Niet met woorden, maar met daden.”

“Ik respecteer elke mening – ook die van een teamgenoot, ook die van de president. Maar respect kan niet eenrichtingsverkeer zijn”, zo richt Çalhanoglu zich tot Martínez. “Ik heb dat altijd getoond, op en naast het veld. En ik geloof dat in het voetbal, net als in het leven, echte kracht zit in wederzijds respect – vooral in moeilijke momenten. Ik heb dit shirt nooit verraden. Ik heb nooit gezegd dat ik niet gelukkig ben bij Inter.”