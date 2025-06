Bom barst in Polen: Robert Lewandowski stopt uit woede per direct als international

In Polen is een rel ontstaan. Bondscoach Michał Probierz heeft besloten om Robert Lewandowski per direct te vervangen als aanvoerder. De spits van FC Barcelona is zo verbolgen over de actie dat hij per direct stopt als international.

Het officiële X-account van het Poolse nationale elftal liet zondagavond weten. “Op besluit van bondscoach Michał Probierz is besloten dat Piotr Zieliński de nieuwe aanvoerder van het Poolse nationale team wordt. De bondscoach heeft Robert Lewandowski, het hele team en de trainersstaf persoonlijk op de hoogte gebracht van zijn besluit.”

Lewandowski kwam niet veel later met een statement naar buiten: “Gezien de omstandigheden en het verlies aan vertrouwen in de coach van het Poolse nationale team, heb ik besloten te stoppen met spelen voor het Poolse nationale team zolang hij coach is. Ik hoop dat ik snel weer voor de beste fans ter wereld kan spelen.”

Kamil Glik, voormalig ploeggenoot van Lewandowski bij het Poolse elftal, kwam met een opvallende reactie op de tweet van het Poolse elftal. “Bravo”, schreef de 37-jarige centrale verdediger over het besluit om Lewandowski zijn aanvoerdersband af te pakken.

Het is nog niet bekend waarom Probierz besloot om te kiezen voor een nieuwe aanvoerder. Mogelijk is de keuze ingegeven door het besluit van Lewandowski om zich af te melden voor de interlands tegen Moldavië en Finland.

“Vanwege de omstandigheden en de intensiteit van het clubseizoen hebben de coach en ik gezamenlijk besloten dat ik in juni niet zal deelnemen aan het trainingskamp van het Poolse nationale elftal”, liet de spits eerder weten.

Het stoppen van Lewandowski is goed nieuws voor Oranje, dat het op vier september opneemt tegen de Polen in de WK-kwalificatie.