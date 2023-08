Bologna zet PSV en Jerdy Schouten om onduidelijke reden in de wachtkamer

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 16:32 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:36

Alles lijkt in kannen en kruiken wat betreft de transfer van Jerdy Schouten naar PSV. De 26-jarige middenvelder heeft zijn medische keuring succesvol doorstaan en vertelde in een interview met de clubkanalen - dat per ongeluk al online werd gezet - dat hij blij is met zijn stap naar Eindhoven. Het enige wat nog ontbreekt is de handtekening van Bologna onder het akkoord met PSV, zo melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad.

PSV betaalt naar verluidt twaalf miljoen euro voor de diensten van Schouten. Dat bedrag kan middels bonussen oplopen richting de vijftien miljoen euro. VI meldt dat Bologna liever had gezien dat de enkelvoudig Oranje-international naar AC Milan was vertrokken, aangezien zij bereid waren om de afkoopclausule van twintig miljoen euro in het contract van Schouten te betalen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is niet duidelijk waarom Bologna de handtekeningen vooralsnog niet heeft gezet. “Of de Italianen meer geld uit de deal willen slepen of toch nog langer de tijd nodig hebben om contracten te bestuderen, is onduidelijk”, schrijft Rik Elfrink. VI en het ED melden daarnaast dat er nog wat plooien tussen het management van Schouten en PSV moeten worden glad gestreken.

Doordat de rechtspoot officieel nog geen PSV’er is, mag hij nog niet meetrainen op De Herdgang. Zodra alle handtekeningen gezet zijn tekent Schouten vermoedelijk een verbintenis tot medio 2028. De middenvelder, die de opvolger wordt van de begeerde en waarschijnlijk vertrekkende Ibrahim Sangaré, gaat dan spelen met rugnummer 22.