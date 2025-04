Bologna verhoogt vraagprijs Sam Beukema door stijgende interesse van Europese topclubs

Sam Beukema is ook dit seizoen één van de absolute sterkhouders van Bologna en dus wordt er volop gespeculeerd over zijn toekomst. De centrumverdediger werd al gelinkt aan de nodige Europese topclubs en nu meldt Tuttomercatoweb dat ook Napoli de situatie van de Deventenaar nauwlettend in de gaten houdt.

Beukema staat vrijwel iedere wedstrijd in de basis en maakt dan ook bijna altijd de negentig minuten vol. Mede dankzij de Nederlander staat Bologna op een keurige vierde plaats in de Serie A en is het goed op weg om, net als vorig seizoen, Champions League-voetbal te halen.

De 26-jarige Beukema heeft een contract tot medio 2027 in Stadio Renato Dall'Ara en Bologna weet dat een serieuze transfersom lonkt. Vanwege de vele interesse houdt Bologna rekening met een vertrek en heeft het zijn vraagprijs verhoogd naar 'minimaal 30 miljoen euro'.

Bij Napoli zou trainer Antonio Conte ontevreden zijn over de afgelopen transferperiode, waarin in zijn ogen niet adequaat is gehandeld na het vertrek van Khvicha Kvaratskhelia naar Paris Saint-Germain.

De oefenmeester wil versterkingen zien en denkt daarbij ook aan de verdediging, waar Alessandro Buongiorno en Amir Rrahmani doorgaans het centrum vormen.

Beukema maakte medio 2023 de overstap va AZ naar Bologna, dat acht miljoen euro overmaakte om hem over te nemen. Vorige maand maakte transfermarktexpert Gianluca Di Marzio bekend dat scouts van onder meer Chelsea aanwezig waren bij de wedstrijd Bologna - AC Milan (2-1).

Beukema geniet daarnaast ook interesse van Inter, Atlético Madrid en Juventus, al lijkt een vertrek naar Turijn nu iets onwaarschijnlijker na het ontslag van Thiago Motta, de trainer die vorig seizoen aan het roer stond bij Bologna.