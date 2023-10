Bokila kroont zich in derby tegen FC Den Bosch wéér tot held van Willem II

Zondag, 15 oktober 2023 om 16:27 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:46

Jeremy Bokila was zondag andermaal goud waard voor Willem II. De aanvaller, die in de vorige duels met De Graafschap (4-2) en TOP Oss (2-1) als invaller al driemaal scoorde, was tegen FC Den Bosch goed voor twee treffers. Mede daardoor wonnen de Tilburgers met 3-1 van zijn provinciegenoot. Bokila, ook tegen Den Bosch invaller, schiet zijn ploeg naar de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Den Bosch staat teleurstellend zeventiende. Aanstaande zaterdag staat er een topaffiche op het programma: Willem II neemt het dan op tegen koploper Roda JC Kerkrade.

Den Bosch liet zich gelden in de openingsfase en kwam er direct een aantal keren gevaarlijk uit. Bij één van die uitbraken was het raak. Kacper Kostorz omspeelde Raffael Behounek eenvoudig en verschalkte Joshua Smits met een bekeken schot: 0-1. Het was voor clubtopscorer alweer zijn vijfde treffer van het seizoen.

Willem II zat niet in de wedstrijd, maar kreeg de helpende hand toegereikt van Yuya Ikeshita. De middenvelder leverde zomaar in, wat Jeredy Hilterman een schietkans opleverde. De spits van de Tilburgers dacht niet na en vond de verre hoek met een verwoestende uithaal: 1-1. Den Bosch liet zich niet van de wijs brengen en nadat Kostorz een kans van dichtbij miste, kwamen de Bosschenaren opnieuw dichtbij.

Smits kon een schot van Jaron Vicario niet goed verwerken, waarna de rebound voor de voeten van Teun van Grunsven belandde. De verdediger trof van dichtbij de lat en had daarbij de pech dat de bal voor de doellijn wegstuiterde. De rebound daar weer van kwam terecht bij Dennis Gyamfi, die zijn kopbal over zag vliegen. Willem II kwam er ook nog een keer dreigend uit via Thijs Oosting, die zijn knal uit een lastige hoek een kleine meter over zag gaan.

Jeremy Bokila doet het opnieuw ???? ???? in zijn laatste 53 speelminuten?? — ESPN NL (@ESPNnl) October 15, 2023

Willem II maakte voor rust bepaald geen sterke indruk. Trainer Peter Maes besloot dan ook keihard in te grijpen door Max Svensson, Oosting en Rúnar Thór Sigurgeirsson naar de kant te halen voor Nick Doodeman, Bokila en Niels van Berkel. Bokila liet zich direct gelden, ware het niet dat zijn schot geblokt werd. Aan de andere kant schoof Kostorz de bal net naast het doel van Smits. De goalie moest even later ingrijpen bij een poging van Vicario. Het laatste échte gevaar van de bezoekers kwam van de voet van Kostorz, die andermaal naast schoot.

Daarna was het Willem II dat het initiatief greep en dat ook niet meer uit handen zou geven. Halverwege de tweede helft pakten de Tilburgers de voorsprong. Bokila kreeg te veel tijd en ruimte en haalde genadeloos uit achter de kansloze Jakub Ojrzynski: 2-1. Willem II greep het initiatief nog steviger in handen en claimde een strafschop na een vermeende overtreding op Doodeman, maar arbiter Martijn Vos wilde daar niet aan. Een poging van Jesse Bosch vloog vervolgens over.

De derde Tilburgse treffer zou er alsnog komen. Ojrzynski sprintte richting de bal, maar was te laat en vloerde Van Berkel. Bokila pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot de toegekende strafschop feilloos binnen: 3-1. Na afloop was Bokila het middelpunt van de Tilburgse feestvreugde.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 10 7 2 1 17 23 2 Willem II 10 6 2 2 6 20 3 FC Emmen 9 5 3 1 6 18 4 ADO Den Haag 9 5 3 1 6 18 5 FC Eindhoven 9 4 5 0 5 17 6 VVV-Venlo 10 4 3 3 -1 15 7 FC Dordrecht 9 3 5 1 4 14 8 De Graafschap 9 4 2 3 0 14 9 Helmond Sport 9 4 1 4 4 13 10 FC Groningen 9 4 1 4 4 13 11 SC Cambuur 9 4 1 4 0 13 12 Jong PSV 9 4 1 4 -6 13 13 Jong AZ 9 3 2 4 -2 11 14 NAC Breda 9 3 2 4 -3 11 15 Jong FC Utrecht 9 3 2 4 -7 11 16 MVV Maastricht 10 3 1 6 -4 10 17 FC Den Bosch 10 3 0 7 -6 9 18 Telstar 10 2 1 7 -9 7 19 Jong Ajax 9 1 2 6 -8 5 20 TOP Oss 9 1 1 7 -6 4