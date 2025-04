Boezemvriend onthult: 'Farioli is groot fan van de club en hoopt er trainer te worden'

Francesco Farioli is groot fan van Juventus, zo heeft zijn boezemvriend Samuele Tofani onthuld in een interview met het Algemeen Dagblad. Volgens zijn scriptiebegeleider Sergio Givone is het Farioli’s grote droom om trainer te worden in Turijn.

De twee kennen elkaar van de filosofiestudie aan de Universiteit van Florence. Tofani stelt in gesprek met journalist Maarten Dekker dat Farioli altijd al zeer ambitieus was, maar dat hij dit succes niet had voorzien.

Naast gesprekken over politiek en meisjes, spraken Farioli en Tofani veel over voetbal, en dan vooral over hun favoriete clubs. Fiorentina van Tofani en Juventus van Farioli. “Hij had jarenlang op een hoog amateurniveau gekeept en ik was al redacteur van een voetbalkrant in Toscane.”

Volgens Tofani heeft zijn studie filosofie echter heel weinig bijgedragen aan Farioli’s loopbaan als trainer. “Het was hetzelfde geweest als hij literatuur of biologie had gestuurd. Hij is niet waar hij nu is vanwege de studie, maar vanwege een aantal hele moedige keuzes.”

Ook de voormalig docent van Farioli Sergio Givone komt aan het woord. Hij spreekt vol lof over de scriptie die Farioli destijds bij hem inleverde. “Hij wilde het per se doen over de rol van de doelman in het voetbal. Ik probeerde hem nog te sturen, maar hij was vastberaden.”

“Ik zei tegen hem dat hij eerst een paar pagina’s moet afleveren, maar twee maanden later lag de volledige scriptie op mijn bureau. Vol ongeloof begon ik te bladeren. Het was goed, meer dan goed. Uitstekend zelfs”, benadrukt Givone in het AD.

Volgens Farioli is de doelman niet alleen speler, maar ook coach, omdat hij het hele veld kan overzien. De trainer van Ajax mag geregeld gastlessen geven bij de trainerscursus van de Italiaanse voetbalbond over zijn visie over de rol van de keeper. Het document is zelfs opgenomen in de bibliotheek van de bond.

Givone, zelf ook fan van Juventus, weet dat trainer worden bij Juventus een droom is van Farioli. “Zijn droom is om te trainen in de Serie A, bij zijn favoriete club Juventus natuurlijk.”