Boegbeeld en clubicoon John de Wolf verlengt contract bij Feyenoord

Vrijdag, 3 november 2023 om 10:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:38

Feyenoord heeft het contract van assistent-trainer John de Wolf opengebroken en verlengd, zo laat het weten via de officiële kanalen. Het boegbeeld en clubicoon ligt nu tot de zomer van 2027 vast. Het vorige contract van De Wolf liep medio 2025 af.

In een reactie op de clubsite laat De Wolf weten verheugd te zijn met zijn nieuwe verbintenis. "Ik heb het al vaker gezegd: hier ben ik op mijn plek", aldus de robuuste Schiedammer. "Feyenoord is mijn tweede thuis, ik heb het hier met de spelers, de staf en de andere mensen in de organisatie ontzettend naar mijn zin."

De Wolf is bezig aan zijn vijfde seizoen als assistent bij Feyenoord. Hij werd in 2019 toegevoegd aan de technische staf. "Er is weinig mooiers dan dagelijks in de weer zijn met een groep gemotiveerde voetballers en verder bouwen aan nog meer successen voor de mooiste voetbalclub van Nederland. Daar nog lang onderdeel van uitmaken is een prachtig vooruitzicht."

De Wolf begon zijn trainerscarrière bij de amateurs van Excelsior Maassluis en GVVV. Ook was hij eindverantwoordelijke bij SV Spakenburg. In het najaar van 2019 werd bekend dat De Wolf de rechterhand zou worden van Dick Advocaat bij Feyenoord, waarop hij vertrok uit het vissersdorp.

Als assistent-trainer maakte De Wolf al de nodige successen mee met Feyenoord. Zo behaalde hij met zijn jeugdliefde de finale van de Conference League in 2022 (verlies tegen AS Roma) en werd hij afgelopen seizoen kampioen van de Eredivisie.

De Wolf en Feyenoord gaan een cruciale maand tegemoet. De Rotterdammers spelen in de Eredivisie onder meer tegen AZ en PSV en nemen het in de Champions League op tegen Lazio en Atlético Madrid. Komende zaterdag wacht de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.

De technische staf van Feyenoord bestaat momenteel naast De Wolf uit Slot, assistent-trainer Sipke Hulshoff en keeperstrainer Jyri Nieminen. Naar een vervanger van de naar Shakhtar Donetsk vertrokken Marino Pusic wordt nog altijd gezocht.