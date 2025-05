Bloedstollende Champions League-strijd in Italië nóg spannender na remise bij Bologna - Juventus

De kraker tussen Bologna en Juventus heeft zondag geen winnaar opgeleverd. Khéphren Thuram bezorgde Juve een droomstart, waarna Remo Freuler, op aangeven van Thijs Dallinga, de einstand bepaalde op 1-1. Juve staat op plek vier met 63 punten, hetzelfde puntentotaal als achtervolgers AS Roma en Lazio. Bologna, de nummer zeven van de Serie A, heeft slechts één punt minder.

Met de hulp van Bologna-goalie Lukasz Skorupski kwam Juventus al in de negende minuut op voorsprong. De Poolse goalie greep slecht in op het houdbare schot van Thuram, die Skorupski zag grabbelen en zijn treffer mocht vieren: 0-1.

Bij Bologna mocht Thijs Dallinga, net als Sam Beukema, in de basis beginnen. De spits kreeg halverwege de eerste helft de grootste kans voor Bologna. De Groninger werd in kansrijke positie bereikt en schoot hoog over. Riccardo Orsolini, die vrij stond, was een betere optie.

Bologna maakte steeds meer aanspraak op de gelijkmaker, al ontsnapte de ploeg van Vincenzo Italiano juist toen een treffer van Nico González werd afgekeurd wegens buitenspel.

En ook na rust zag Juventus een treffer worden afgekeurd, ditmaal was andrea Cambiaso de ongelukkige. Slechts een paar minuten later was het aand e overkant wel raak. Dallinga bediende Freuler, die van dichtbij overtuigend afrondde: 1-1.

Diep in blessuretijd kreeg Bologna nog een uitgelezen kans op de overwinning. Een poging van Nicolò Cambiaghi werd gekraakt en de rebound was ook geen prooi voor Lewis Ferguson, die tot ongeloof van onder meer Italiano over schoot.