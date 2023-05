Blind: ‘Ze hebben zich bij Ajax door klaagzang Schreuder laten beïnvloeden'

Zaterdag, 13 mei 2023 om 12:38 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:05

Danny Blind kon zich niet vinden in het beleid van Ajax tijdens de afgelopen zomer. De oud-prof lucht zijn hart in De Aftrap op NH Sport. Een terugkeer van zijn zoon Daley Blind naar Ajax ligt niet voor de hand. Toch houdt zijn vader de deur wel op een kiertje. “Zeg nooit nooit."

Blind kan de transferkeuzes die er afgelopen zomer door Ajax gemaakt zijn niet begrijpen. "Doordat er al vijf spelers weg waren denk ik dat er concessies gedaan zijn naar de trainer toe om dan toch maar een aantal spelers te halen, waar je eigenlijk niet achter kunt staan”, vertelt de voormalig voetbalcommissaris van Ajax. “Onder het mom van: er zijn er al vijf weg, dan gaan we Grillitsch maar halen. Hij zit misschien een Silvano Vos wel in de weg.”

Doordat er na het seizoen 2021/22 veel spelers bij Ajax vertrokken, kan Blind de bewijsdrang van het nieuwe technisch management begrijpen. “Het gaat mij als RvC-man meer om de processen naar een aankoop toe. Is dat onderbouwd door rapportages? Nee.” Blind zet ook zijn vraagtekens bij het aantrekken van Owen Wijndal. “Ik mag toch aannemen dat iedereen wist dat Hato eraan zat te komen. Je hebt Blind en Youri Baas en dan ga je toch Wijndal halen voor tien miljoen euro. Dat heeft met leidinggeven te maken, dat heeft te maken met communicatie.”

Zijn zoon Daley vertrok afgelopen winter door de achterdeur bij Ajax naar Bayern München. “In het laatste gesprek dat wij met de leiding van Ajax hadden, brak hij. Daley is Amsterdammer en opgegroeid met Ajax. Voor hem was de cirkel rond en dat is nu anders." Volgens zijn vader zit een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA er dan ook niet meer in. “Dat is op dit moment niet aan de orde, maar zeg nooit nooit in het voetbal. Er zijn wat mogelijkheden, dus die zijn we aan het bekijken.”