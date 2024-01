Blind scoort en verslaat Atlético op sensationele wijze ondanks hattrick Morata

Girona heeft woensdagavond een sensationele zege geboekt in LaLiga. In eigen huis zag het er lang naar uit dat de stuntploeg met 3-3 gelijk zou spelen tegen Atlético Madrid, maar diep in blessuretijd werd de 4-3 toch nog gevonden. Daley Blind maakte zijn eerste doelpunt in dienst van Girona en hij zorgde er met Valery, Sávio en Iván Martín voor dat de hattrick van Álvaro Morata waardeloos werd. Los Blanquivermells staan in punten nog altijd gelijk met Real Madrid (48); Atlético Madrid staat derde met 38 punten. Nummer vier FC Barcelona speelde een wedstrijd minder en heeft eveneens 38 punten.

Girona begon uitstekend aan de wedstrijd, want nog voor het verstrijken van de tweede speelminuut kwam de ploeg op voorsprong. Pablo Torre bezorgde de bal op de rand van de zestien bij Valery, die naar binnen sneed en de verre hoek vond: 1-0.

Via Morata kwam Atlético na een kwartier spelen op gelijke hoogte. De spits maakte zijn eerste doelpunt van de avond op aangeven van Antoine Griezmann, maar al snel moest Atlético een nieuwe treffer incasseren.

Koke leed net voor de eigen zestien op zeer slordige wijze balverlies, waarna de bal via Iván Martín en doelman Jan Oblak bij Sávio belandde. De voormalig PSV’er schoot vervolgens op overtuigende wijze raak: 2-1. In de slotfase van de eerste helft werd ook de 3-1 nog gevonden.

De linkspoot dook bij een cornervariant op bij de tweede paal. Artem Dovbyk speelde de bal door richting de Nederlander, die van dichtbij afrondde en een voordelige marge van twee goals aantekende.

Op slag van het rustsignaal verzorgde Atlético de aansluitingstreffer. Na een fraaie dieptepass van Rodrigo De Paul bleef Morata ijzig kalm en rondde hij van dichtbij af: 3-2. De spits dacht voor rust ook nog de 3-3 te maken, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Tien minuten na rust viel de gelijkmaker alsnog. Wederom fungeerde De Paul als aangever en opnieuw was Morata het eindstation. De spits completeerde zijn eerste hattrick in het shirt van Atlético Madrid en tekende de 3-3 aan.

Lang zag het ernaar uit dat het duel zou eindigen in een puntendeling, maar niets bleek minder waar. Diep in blessuretijd maakte Martín na een fraaie solo en enig fortuin de 4-3.

????????????????????????: 4-3! ?? Girona wint toch nog van Atlético Madrid in een kraker van een wedstrijd! ??#ZiggoSport #LaLiga #GironaAtleti pic.twitter.com/cG6SEPr5Xm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 3, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties