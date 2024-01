Bliksemvertrek uit Saudi-Arabië? ‘Als het zo doorgaat, kan het zijn dat ik ga’

Aymeric Laporte heeft in een interview met het Spaanse Diario AS een boekje opengedaan over de situatie van Europese spelers in Saudi-Arabië. Volgens de Spaanse verdediger zijn ‘veel spelers hier ontevreden’.

Laporte maakte in augustus van 2022 de overstap van Manchester City naar het Saudi-Arabische Al-Nassr. Hij geeft toe dat ook hij erg moest wennen aan de omstandigheden in het Midden-Oosten.

De 29-jarige mandekker stelt dat de afspraken die met hem zijn gemaakt, niet worden nagekomen door de club. “Het is hier heel anders dan het je wordt voorgeschoteld. Ze bekommeren zich om ons, maar lang niet genoeg. Ik denk nu nog niet na over een vertrek, maar als het zo doorgaat dan kan het best zo zijn dat ik hier wegga.”

Laporte vertelt in het interview ook wat hij het ergste vindt aan Saudi-Arabië: het verkeer. “De kwaliteit van leven is hier heel anders. Ik zit elke dag drie uur in de auto. Als ik ergens heen wil, zit ik uren in de auto. Verkeer is een minpunt.”

Ook het speelschema is volgens de voormalig treble-winnaar te zwaar. “Ik ben bijna nooit thuis. We spelen om de drie dagen een wedstrijd. We krijgen ook geen vrije dagen. Ook al is het tempo lager, het is fysiek en mentaal nog steeds ingewikkeld.”

Laporte is niet de enige die het niet zo naar zijn zin heeft in de golfstaat. Jordan Henderson vertrok afgelopen zomer naar Al-Ettifaq, maar liet al na zes maanden zijn contract ontbinden en koos voor een avontuur bij Ajax.

Naar verluidt zijn ook Karim Benzema, die zich zeventien dagen te laat meldde bij de club na zijn vakantie, en Roberto Firmino ongelukkig in het Midden-Oosten. Volgens Daily Mail wil Chelsea Benzema een uitweg bieden.

