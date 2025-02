Blijft Rayane Bounida toch bij Ajax? 'Club en speler naderen elkaar over nieuw contract'

Rayane Bounida gaat mogelijk tóch zijn contract bij Ajax verlengen, zo weet Ajax-watcher Tim van Duijn van Voetbal International maandag te melden.

Lang leek de Belgische vleugelaanvaller op weg naar de uitgang bij Ajax. Het contract van de ruwe diamant loopt namelijk af en hoewel Ajax dolgraag al langer wilde verlengen met de jongeling, leek een vertrek lange tijd aannemelijker.

Bounida had namelijk behoorlijke financiële eisen, waar Alex Kroes en co niet aan konden of willen voldoen. Met een plek in de wedstrijdselectie tegen Feyenoord gaf Ajax echter een belangrijk signaal af: voor Bounida is vanaf volgend seizoen een serieuze rol weggelegd.

Nu schrijft VI dat Bounida toch niet op weg is naar de uitgang. Ajax heeft de speler aan het denken gezet en nu naderen beide partijen toch een akkoord.



Bounida gaat volgens de berichtgeving waarschijnlijk een contract tekenen tot medio 2028 in de hoofdstad. Zijn verlenging is een signaal naar andere spelers uit de jeugd dat er daadwerkelijk perspectief is bij Ajax.



Bounida kwam tot dusver zes keer in actie namens Jong Ajax. De achttienjarige vleugelflitser wist in deze duels vier doelpunten te maken en één assist af te leveren.



Zijn debuut namens Ajax 1 maakte hij nog niet, maar met de blessure van Mika Godts kan daar spoedig verandering in komen.