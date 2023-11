Blijft Feyenoord in het spoor van PSV of gaat AZ stunten in De Kuip?

Donderdag, 9 november 2023 om 13:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:01

Een serieuze test voor Feyenoord dit weekeinde in de Eredivisie. AZ komt zondag namelijk op bezoek in De Kuip. De Rotterdammers moeten eigenlijk winnen om in het spoor te blijven van de haast ongenaakbare koploper PSV, al zal dat geen gemakkelijke opgave worden voor het elftal van trainer Arne Slot.

Feyenoord had vorige week de nodige moeite met RKC Waalwijk, dat zelfs op voorsprong kwam op eigen veld. Ondanks een gemiste Panenka van Santiago Gimenez wist de Champions League-deelnemer alsnog te winnen: 1-2. AZ leek op weg naar drie belangrijke punten, maar zag Excelsior in blessuretijd langszij komen: 1-1. Een flinke domper dus voor trainer Pascal Jansen en zijn manschappen.

