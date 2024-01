Blijft Feyenoord in het spoor van PSV en start het 2024 met een zege?

Feyenoord begint met een thuiswedstrijd tegen NEC aan de tweede helft van het seizoen. De Rotterdammers moeten eigenlijk winnen om in het spoor te blijven van koploper PSV, dat nog geen enkel punt liet liggen in de Eredivisie. De ontmoeting met de Nijmegenaren in De Kuip begint zondag om 16:45 uur.

Het elftal van trainer Arne Slot sloot de eerste seizoenshelft af met een eclatante 0-4 overwinning op Heracles Almelo. Daarnaast werd ten koste van FC Utrecht (2-1 winst) de achtste finale bereikt in de TOTO KNVB Beker. NEC sloot 2023 af met een 4-1 overwinning op Fortuna Sittard, terwijl daarnaast ook een plaats in de achtste finale van het bekertoernooi werd bemachtigd.

