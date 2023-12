Blessurevrije Noa Lang komt via Instagram met waarschuwing aan de Eredivisie

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social de herstelde Noa Lang, die op geheel eigen wijze van zich laat horen.

De spraakmakende vleugelspits van PSV moest twaalf van de laatste dertien wedstrijden van de Eindhovenaren laten schieten wegens een spierblessure. De 24-jarige Lang kwam voor het laatst in actie op 25 november, toen hij een kwartier inviel tijdens de 0-3 uitzege op FC Twente. Vervolgens kreeg de Capellenaar te maken met een terugval.

Het bericht van Lang op Instagram.

Via Instagram laat Lang nu van zich horen. “De laatste elf weken waren mentaal gezien zwaar, maar ik ben terug wanneer God dat toelaat en ik beloof je dat ze er niet klaar voor zijn”, aldus de tienvoudig international van Oranje.

Op social media is Lang nog steeds zeer actief. De afgelopen dagen was bij zijn teamgenoten te zien dat de grillige rechtspoot strooide met presentjes om hen te bedanken voor 2023. Zo deed hij onder meer PSV’er Ismael Saibari een dure fles alcohol cadeau. Toen Lang vervolgens besefte dat Saibari niet drinkt, gaf hij een onbekend item van Louis Vuitton aan de Marokkaans international.

Update Rik Elfrink

Via X komt ook journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad met een bericht over Lang. “Noa Lang kan als gezegd weer voluit trainen bij PSV. Het is niet uitgesloten dat hij morgen (donderdag, red.) terugkeert bij de selectie. Lang kan zeker aansluiten bij het trainingskamp in januari in Spanje.” PSV neemt het donderdagavond in eigen huis op tegen FC Twente in de TOTO KNVB Beker.

Mogelijk kan Lang dit kalenderjaar dus toch nog een keer in actie komen voor PSV. Het jeugdproduct van Ajax en Feyenoord kwam deze zomer voor minstens 12,5 miljoen euro over van Club Brugge. Sindsdien staat de teller op veertien officiële duels voor de Brabantse koploper, waarin Lang goed was voor vijf doelpunten en eenmaal fungeerde als aangever.

Voor Lang gaat 2023 hoe dan ook de boeken in als een bijzonder jaar. De linksbuiten werd in april voor het eerst vader. Via Instagram maakte hij direct de naam van zijn zoon wereldkundig: Navy Livai Lang.

