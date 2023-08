Blessurespook blijft Real achtervolgen: nieuwe tegenvaller voor Ancelotti

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 09:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:42

Real Madrid heeft opnieuw te maken gekregen met blessureleed. Vrijdagavond tijdens de uitwedstrijd bij Celta de Vigo (0-1 winst) moest Vinícius Junior de strijd na een kwartier staken. De buitenspeler greep al na tien minuten naar zijn hamstring. Hij probeerde het duel nog wel te hervatten, maar werd niet veel later naar de kant gehaald door Carlo Ancelotti.

De blessure van Vinícius is een nieuwe domper in een toch al vervelende fase voor Real. De Koninklijke zag onlangs Thibaut Courtois en Éder Militão uitvallen met zware knieblessures. De blessure van Vinícius lijkt op het eerste oog mee te vallen. Bronnen binnen de club definiëren het als 'een lichte blessure aan de rechterhamstring', aldus Spaanse media.

This Vinicius run is ?????? He’s just Him ??#HalaMadrid Bellingham pic.twitter.com/HWfOY2bn3R